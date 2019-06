Una Moneda que Dura

Pareciera que no pasó el tiempo, que se quedó congelado aquella noche del 4 de diciembre de 2010, última presentación de Moneda Dura en Cienfuegos.

Con el carisma y la sencillez que lo caracterizan intactos, Nassiry Lugo, director y voz líder de la banda, accedió a dar esta entrevista días antes justamente de su regreso a la ciudad. ¿Cuánto anheló volver?, ¿cómo ha sido el reencuentro con su público?, ¿planes inmediatos?, son algunas de las preguntas que encontrarás en las próximas líneas.

Nassiry, sé cuánto deseaste regresar a Cuba, volverle a cantar a tu público, ¿creíste que esto sería posible, que sucedería en algún momento?

“Sí claro, nunca tuve la duda de volver a cantar en Cuba, solo que demoró más de lo que yo esperaba. Al final tenía la convicción de que eso iba a suceder y nada, aquí estoy, haciendo música para mi gente. Valió la pena la espera”.

¿No sentiste temor de regresar casi una década después, donde existe una generación que no ha consumido tu música, que no ha crecido con Moneda Dura?

“Si te soy sincero, no tenía duda alguna en mi cabeza de que iban a ser muy buenos conciertos, temores ninguno. Lo que sí supe siempre es tenía que recuperar un público que ya no escuchaba mi música y que iba a tener que tratar de convencer a las nuevas generaciones, a esos que nunca habían escuchado lo que hago, de qué era Moneda Dura y de qué trata este proyecto. Pero el ver la música quedó, que hay tanta gente ávida de ella, se despejó cualquier duda. Incluso, si algo me llamó mucho la atención en estos conciertos fue había mucha gente joven que coreaba las canciones tanto o igual que esos otros que vivieron conciertos de Moneda Dura hace años. Para mí no hay mejor acicate”.

Una de tus canciones reza “Aunque vea tus verdades desde otro cristal”, ¿cuánto cambió Nassiry o cuánto influyó en tu manera de escribir o componer ver justamente a Cuba desde otro cristal?

“Te cambia la vida muchísimo, te cambia el prisma, y sobre todo te aterriza mucho, te muestra el balance de las cosas son realmente importantes y las que no. De que a veces uno se pierde en la historia de lo banal, de lo sencillo, de lo fácil, de tal vez incluso la fama y esas cosas, y ya luego te das cuenta de que eso no es lo más importante. Lo realmente importante es seguir haciendo canciones, que sean reales, digan y transmitan sentimientos reales. Y considero que eso no cambió, yo siempre traté de que mis canciones tuvieran un nivel de piel dejada en la letra, en la composición. Pero por ejemplo, el disco Nunca me fui tiene mucha nostalgia, muchas ganas de estar con mi gente y al mismo tiempo ver los cambios y las cosas que suceden con tu país desde otro ángulo”.

Ya que hablas de Nunca me fui, tu primer disco producido y lanzado fuera de Cuba, ¿podemos hablar de un relanzamiento del CD, o tal vez una gira nacional para dar a conocer este fonograma ahora que estás de regreso?

“La idea es presentar el disco poco a poco al público de Cuba. Las redes sociales han modificado tanto la manera en que se hace y se consume la música, que creo que presentar el disco como tal ya no es efectivo, porque hay mucha gente que sí lo ha visto, que sí lo ha consumido. Ahora mismo estoy experimentando con remixes y cosas que me interesan mucho, para irle presentando así Nunca me fui al público cubano”.

Cienfuegos siempre ha sido parte fundamental en la historia de Moneda Dura, regresas luego de casi diez años, a cantarle a ese mismo Cienfuegos que tiene hambre de tus canciones, ¿Qué significa este regreso y cuéntanos algún recuerdo que atesores de tus conciertos en estas tierras?

“Tengo tantos recuerdos lindos de Cienfuegos. Siempre recuerdo como uno de mis conciertos más bellos e intensos uno que hicimos en la antigua Casa de la Música; estuvimos cantando por casi más de tres horas, canté a guitarra, casi se me acaban las canciones. Fue una noche donde me emocioné mucho, hablé de mi vida con la gente, todos estábamos tan eufóricos, que es una noche que recordaré por siempre. Para mí el público cienfueguero va a estar conmigo eternamente, siempre digo que el nivel de energía que tiene un concierto en Cienfuegos no lo tiene ningún otro lugar”.

Nassiry está de vuelta para retomar todos esos caminos infinitos desandados desde finales de los 90. Caminos que lo traerán de vuelta a la Perla del Sur el próximo miércoles 26 de junio en el cabaret Costa Sur de esta ciudad. Moneda Dura además formará parte de la veintena de artistas invitados al Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, a suceder en Cienfuegos del 4 al 7 de julio próximo.

