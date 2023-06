Una experiencia de crecimiento espiritual y cultural para nuestros niños

Es maravillosa la obra cuando está dedicada a los niños, a su felicidad, crecimiento espiritual, cultural y educación estética. Estas son las bases de un evento que cada año gana más admiradores y colaboradores de diferentes latitudes. Aportar, a esas miradas que descubren un mundo donde reaparece la belleza espiritual que brinda el arte en su conjunto, es darles una oportunidad de crecer en armonía.

Es un encuentro donde confluyen las artes, la creación y estimula los saberes desde lo lúdico y artístico. Algo realmente fabuloso para el futuro de nuestros niños. A propósito del evento les traigo las palabras que, para 5 de Septiembre Digital aceptaron amablemente departir las personas que crearon este sueño y lo llevan cada año ante un público que va creciendo y agradece cada entrega. El objetivo, un corazón feliz.

La cantautora Rochy Ameneiro respondió a mi interrogante: ¿Cómo surge la idea del proyecto?: “Es una idea que teníamos hace muchos años. Cando llegó la pandemia, que pensábamos arrancar de manera presencial, no pudo ser y por eso nuestras dos primeras ediciones del festival como tal, fueron de manera online. El Canal Cubavisión nos dio la oportunidad de que llegara a todos los niños de Cuba, cuando nos ofrecieron quedarnos como un programa de televisión. A partir del año pasado, pudimos hacer la primera edición de manera presencial, que fue hermosísimo. Precisamente de Cienfuegos tuvimos a la Maestra Rosa Campo, que está repitiendo este año y tenemos a Belkidia y a Abracadabra, fundadores también de Corazón Feliz, de todas las maneras, online y presencial. Nuestros directores artísticos son los dos premios nacionales de teatro Rubén Darío Salazar y Zenén Calero y aquí, a nuestro lado tenemos a Ernesto Parra, director de Teatro Tuyo, fundador también de todo nuestro proyecto, cada uno de ellos te irá dando su opinión”.

Rubén Darío Salazar: “Creo que, en tiempos de oscuridad, carencias y crisis mundial, hay que buscar luz, felicidad, altura, optimismo, remover las utopías, conformar la fe y fortalecerla. El proyecto Corazón Feliz, que se amplía en este Evento internacional de artes para la infancia, abarca no solo la música, sino todas las artes. El proyecto no solamente es el evento internacional y el programa de televisión, también incluye la interacción social y pongo el ejemplo de ir a lugares como Pinar del Río después del ciclón que afectó a la provincia.

“Que siempre sea para estimular la espiritualidad, el buen gusto. Decirle no a la vulgaridad, al irrespeto, al maltrato animal, al maltrato del adulto mayor, a la violencia contra las niñas y las mujeres. Pero decirle sí al patriotismo, al amor a la naturaleza y al crecimiento del alma; porque crecer el alma fortalece la personalidad que vas a ser o que ya eres. Corazón feliz construye en el presente sin olvidarse del pasado, para llegar al futuro con más luz de la que ahora tenemos, en eso estamos”.

Zenén Calero: “Voy al principio de este evento que surgió, muy pequeño, en las condiciones que impuso la época de la pandemia y no pudo hacerse presencial, tuvo que ser online. Recuerdo que en ese momento comenzamos a descubrir grupos de América Latina, principalmente, que nunca habíamos visto, de Argentina, Colombia, Costa Rica, que conocimos a partir de este evento. Nos parece maravilloso que se abra el abanico.

“Lo visual es importante, tenemos aquí a Estrellita Caracol, está en el evento por segunda vez, donde trabaja con los niños lo visual, lo plástico. Se mezcla el interés de hacer, con algún elemento de la naturaleza, para que uno ame el espacio en que vive, como por ejemplo el de mostrar que el mar es importante en la vida nuestra, el agua. En el trabajo a partir de la imagen tenemos una exposición de carteles nuestros de Teatro de las Estaciones, donde está la obra de varios diseñadores, personas jóvenes y no tanto. La idea es una formación completa del niño, que en sus impresiones artísticas sea capaz de apreciar lo bello, aunque no necesariamente llegue a ser un artista y por eso la presencia del arte desde lo visual. Los personajes del mundo del títere, que aparecen en todos los programas de nosotros, son históricos. Pelusín del Monte es quien preside casi todos los espectáculos y es el títere nacional de Cuba.

Rubén: “Y la tropa de Pelusín, que viene desde los años 50 hasta la actualidad. Es un rescate histórico. Si nosotros no cuidamos lo nuestro, ¿quién lo va a cuidar? Cuidamos también lo que se hace cotidiano, por ejemplo, con el clown. Existen artistas que realizan muy buen trabajo desde lo teatral. Una fiesta no es un espacio para tirarlo todo por la borda con ignorancia, poniéndoles música que no les corresponde. Un clown puede hacer un cumpleaños, pero con responsabilidad, con conciencia. Por eso está acá el Teatro Tuyo, como una referencia de respeto a la infancia, al arte del clown, a una tradición que empezó hace mucho tiempo en Cuba y tuvo, por ejemplo, en Trompoloco un momento alto. Teatro Tuyo tiene un lugar en nuestra contemporaneidad que todo el mundo reconoce, respeta yllena los teatros”.

Ernesto Parra (director de Teatro Tuyo): “A mí me encanta desde el nombre del evento, por todo el significado quizás etimológico, que los organizadores han pensado muy bien, porque es un Encuentro de las artes para la infancia y qué cosa puede ser la infancia sino una edad, un grupo etario. Es hermoso ver que los padres y las madres no se convierten en acompañantes de sus hijos. Hay veces que ellos están tarareando también las canciones y esta interrelación lo hace un encuentro de las familias a través de las artes. No me gusta decir la palabra rescatar valores, sino remover esos que están en nuestra identidad, nacionalidad y ADN. Que por mediación de las artes todas, puedan ir a ese espacio de la familia, tan necesario y encontrarse con lo mejor que tenemos los cubanos y las cubanas, lo mejor que somos. Jugar no es solamente el hecho o el momento del entretenimiento, sino justamente propiciar ese intercambio y aprendizaje. Yo creo que este espacio, este encuentro, es todo eso a la vez. Es un puente donde nos retroalimentamos todos los utópicos hacedores de valores desde el arte para la infancia y esa es la importancia de un encuentro de este tipo y lo testimonia el público que, en todos los teatros, los espacios y en todas las comunidades ha sido a teatro lleno y todo el jolgorio que hay alrededor de este evento.

Rochy: “Nos apropiamos de eso que hace Teatro de las Estaciones, que es volver a poner los títeres patrimoniales cercanos a nuestra infancia, para que se haga más grande el trabajo de ellos. Para que se visualice, se replique, que cada persona se apropie de los títeres y se los enseñe a las nuevas generaciones. Se nos están olvidando nuestros títeres patrimoniales y tenemos nuestra identidad cultural y nuestra historia. Cuando estuvimos haciendo las giras nacionales, con el proyecto Contracorriente, fuimos detectando que nuestra infancia estaba consumiendo productos que no estaban hechos para sus edades. Y también que había algunas propuestas dentro de todos los esfuerzos que hacen muchos artistas en varios los lugares para trabajar con rigor para la infancia. Hay que tomar conciencia de la necesidad que tienen nuestros niños y niñas de un arte depurado, con todo el respeto que llevan esas edades. Por eso me uní a esta tropa de artistas, soñadores, pedagogos y teatristas. Para hacer un proyecto como este, no puede ser una sola persona, son muy importantes las alianzas y los asesoramientos.

“Si vas a trabajar con la infancia, debes buscar a los especialistas. Por eso nos asesora también la creadora del método Educa a tu hijo, Ana María Silverio, y hemos tocado las puertas de personas como nuestros dos premios de teatro, para poder trabajar para la infancia con un sentido del buen gusto, de lo que necesita la infancia para estimular la creatividad y el lenguaje.

“Este año se lo dedicamos a las creadoras para la infancia, porque una manera de violentar a las mujeres es invisibilizarlas. Es muy triste que haya muchas canciones que conocemos y que no sabemos quiénes son sus autoras. El primer evento se dedicó a Teresita Fernández y el próximo va a estar dedicado apersonas que trabajaron para la infancia hace muchísimos años y que fundaron el Guiñol de este país, que fueron los hermanos Camejo. Cada año vamos a dedicar nuestro festival a temas que tienen que prestárseles atención. Creo que eso es importante y que nos acerca anuestra historia, a su cultura. Incluimos un tema que se va a quedar para siempre que es el cuidado del medio ambiente. Lo hemos estado trabajando en el programa de televisión y en todos nuestros espacios. Dedicamos un día al cuidado del agua y fue hermosísimo. A partir de ahora vamos a seguir realizando otro tipo de acciones al respecto”.

Apoyamos que esta idea continúe creciendo y en cada entrega nos sigan sorprendiendo a través del arte de vivir con un corazón feliz. Enhorabuena a todos estos artistas creadores y soñadores, que nos regalan la esperanza de un futuro mejor.