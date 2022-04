Un tribunal de Londres emite una orden para extraditar a Julian Assange a EE.UU.

Un juez del Reino Unido ha ordenado este miércoles la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a EE.UU. donde deberá enfrentar un juicio acusado de espionaje por la filtración de documentos secretos estadounidenses que le podría acarrear una sentencia de hasta 175 años de cárcel.

La decisión final la tomará la ministra del Interior británica, Priti Patel, a quien el juez ha remitido su aprobación y quien resolverá finalmente el caso de Assange. Por su parte, la defensa del periodista tiene de plazo hasta el 18 de mayo para presentar alegaciones.

