Un lugar destacado en el mundo para la ciencia cubana

La ciencia cubana sin dudas, se ha ganado un lugar relevante a nivel mundial. Su alto desarrollo es reconocido por naciones, destacadas instituciones, expertos y publicaciones especializadas. Ha posibilitado también que junto a los cubanos, ciudadanos de otras nacionalidades se beneficien de medicamentos creados por nuestros investigadores.

En los últimos días New Biotechnology, la destacada revista de la Sociedad Europea de Biotecnología, publicó un artículo del desarrollo por la comunidad científica de la Mayor de las Antillas de la vacuna Abdala contra la COVID 19, de probada eficacia y seguridad.

Top story: @CIGBCuba: ‘Revista New Biotecnology, de la Sociedad Europea de Biotecnología, publica artículo sobre el desarrollo de la vacuna #Abdala, desde la construcción genética hasta la evaluación en modelos animales… pic.twitter.com/4c0fIsOOUL, see more https://t.co/BSDccPgfsh

