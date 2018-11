Un espacio único en la cultura en Cienfuegos

En los Jardines de la UNEAC de Cienfuegos funciona un espacio sin comparación alguna en la ciudad como lo es Videoteca Oasis, de cuyo desarrollo se responsabilizan el vicepresidente de la organización intelectual, el escritor Ian Rodríguez Pérez, y Tino Iturralde.

Se trata de una iniciativa entre la UNEAC y ARtex que intenta convocar al mayor número posible de asistentes, con entada gratis y una proposición audiovisual y musical ecléctica, tendente a expandir los conocimientos en torno a la cultura cubana.

Los organizadores disponen de pantalla grande acoplada con módulo de audio para el desarrollo del espacio de cuatro horas, desde las ocho de la noche hasta las doce en punto, rango espacial que permite a muchos la paulatina incorporación, a lo cual contribuye también el hecho de que los materiales escogidos no sean extensos y predominen los cortos y clips de varias épocas.

A lo anterior se unen espacios de participación, a la manera de las denominadas Canta a capella y Adivina quién, esta dirigida a ampliar la cultura general integral y, sobre todo, artística de los asistentes.

Para que se tenga una idea de la agenda de Videoteca Oasis, consignamos a continuación la perteneciente al pasado miércoles 24 de octubre: el documental Manteca, mondongo y bacalao con pan, de Pavel Giroud; un episodio de la serie documental Historias de la música cubana, creada por el realizador español Manuel Gutiérrez Aragón; y el documental Now, de Santiago Álvarez (dentro de su sección de apertura, dedicada a este tipo de materiales).

Dentro de su sección segunda, titulada Lo autóctono, fueron exhibidos fragmentos fílmicos de presentaciones musicales de Benny Moré, Rosita Fornés, Vicentico Valdés, Orlando Contreras, Compay Segundo, Omara Portuondo y Pío Leyva. En la dedicada a Inicios del pop pudo apreciarse, entre otros, a Luisa María Guell, María Remolá, Los Zafiros, Tanya con Monte de espuma y Farah María.

El espacio La trova contempló video clips de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente y Santiago Feliú, Carlos Varela y Tony Ávila. La denominada Los Covers incorporó a Los Kents, Los Moddys, La vieja escuela, David Blanco y Lázaro Morúa. El momento que lleva por título Rock escogió clips de Extraño corazón, Halabama, Zeus, Tendencia, Bandera en blanco, Tesis de menta, Delirio G y The Shepal. Por último, la sección Misceláneas –a través de la cual cierra Videoteca Oasis a la medianoche–, seleccionó a Irakere con Miguelito Cuní y Félix Chapotín, Danay Suárez, Buena Fe, Descemer Bueno, Adalberto Álvarez y su Son y Los Van Van.

Este miércoles 7 de noviembre regresará el espacio y entre otras atracciones traerá consigo las secciones Soñar por la oreja (MP3 Ambientación: de 8 a 8:30 p.m.): siete cortes de Eagles; El rincón de Los Beatles (16 minutos), con The Beatles Anthology, presentando La crisis de Ringo, El Álbum Blanco, Revolution, La tienda Apple cierra y Hey, Jude; Nocturno (36 minutos): con Karina, Basilio, Los Ángeles Negros, Charles Aznavour, José Augusto, Les Surf, Los Bravos, Massiel, Los Puntos, Los Pasos, Fórmula V y Los Diablos.

Y, además, Más de la Billboard 1970-75 (1) (60 minutos): con Blood, Sweat & Tears, Three Dog Night, Chicago, Isaac Hayes, Skylark, The Beatles, The Guess, Who, Roberta Flack, Ides of March, Sweet, Stevie Wonder, War y Creedence Clearwater Revival; Antología mínima (22 minutos): dedicada a Eagles en el 70 cumpleaños de Glenn Frey, y Misceláneas (60 minutos): Ricardo Arjona, Roy Orbison, Van Halen, Crowded House, Guns & Roses, Toto, Stray Cats, Prince, Madonna, George Michael, Los Lobos y Sergio Mendes.

Reitero y culmino: no existe nada semejante aquí ¡Disfrútenlo!