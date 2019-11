Un chacal que muerde señoritas

Está comprobado que sin su papelera de reciclaje el reguetón no existiría; no solo en Cuba, sino en el resto de América Latina y en aquellas zonas donde se produce al por mayor.

¡¿Reciclar?! Sí, este verbo no tiene malos resultados cuando se combina con alientos frescos; ricos y enaltecedores de la cultura, no así cuando se ponderan temas manidos, que para colmo implican el sometimiento absoluto de mujer, el acto sexual, el dinero y el autobombo.

Ramón Lavado Martínez —alias El Chacal— sabe perfectamente de qué estamos hablando: incluso se ha vuelto tan famoso en materia de reaprovechamiento, que ha sabido atraer a interesantes compinches para que le ayuden en esa faena.

En uno de sus materiales de 2018, signado con un video musical a manos del reiterativo director de cine Adrián Sánchez Ávila, invitó al “ahorro” a Dayana Chávez Victoria —alias Señorita Dayana—, incitándole en toda la canción a apagar las luces: Candela, yo sé que tú eres candela, /Yo te voy a apagar la luz si tú me prende’ esta vela/ Flow natural es lo que no se quita/ Y esta noche voy a quitarte lo de señorita.

Lo peor de todo, para tristeza de las mujeres que en el pasado lucharon y hoy continúan haciéndolo en contra de los mecanismos de control y sumisiones físicas y psicológicos del hombre, la doncella —reguetonera como él—, aceptó la petición y canturrea todo el estribillo con un: Apágame la luz, que esta noche en mi cuarto solo quiero que estés tú, hasta el cansancio.

Como casi siempre sucede, las composiciones musicales de los hacedores del reguetón dicen bien poco sin un acompañamiento visual, reforzador de todo el conjunto: en el video homónimo de Apágame la luz, el Chacal y su compañera hacen un fallido intento histriónico, vestidos y maquillados como vejestorios, con el cual infieren al espectador que cuando se es anciano, el vigor sexual, la voluptuosidad, resulta insuficiente o es nula.

Lo importante, a juicio de ellos, es no perderlo jamás, pero a qué costo: en su pose de macho alfa, “muerde” a la señorita sobre una poltrona, “deleitando” al público con una escena que intenta pasar por risible cuando es en realidad procaz, digna más bien de un burdel.

¡Que hablen ahora las lectoras! Sí, aquellas que poseen decoro y un mínimo de respeto por sí mismas. ¿Se rebajarían al punto de someterse a un individuo que no le basta con verse envuelto en trifulcas en sus espectáculos, que hace gala de gestos obscenos en sus presentaciones, e incluso con un historial macabro que atañe a cierto video hot porn que circuló durante mucho tiempo de celular en celular, blanco de innumerables críticas?

Con estos “relámpagos” y “truenos” del pasado la señorita Dayana estaba sobre aviso. Así y todo, se autosometió y fue infestada con la rabia: Baby, tú me tienes como loquita por ti, /me rindo ante tus besos, sabe’ bien que eso es así /Tu locura, a mí me mata /Cuando me miras, me pongo sata/ Y ponte como tu quiera/ Yo sé que tú eres bruto pero tú sabe que yo soy una fiera /Prometo darlo todo en la primera cita, /si tú eres mi chacal, yo seré tu señorita.

Aún recuerdo con tristeza los ataques a la colega, Máster en Ciencias de la Comunicación, Elsa Ramos, del periódico Escambray, a raíz de un artículo de opinión suyo titulado El problema no es el Chacal. Los fanáticos de Ramón Lavado Martínez arremetieron sin contemplaciones contra ella y por si fuera poco contra el semanario: “Señora dele gracias a que es un periódico mediocre y burocrático al que usted pertenece para hablar tanta basura (…) usted debe tener problemas mentales al criticar la música de su país, de hecho. Los valores no comienzan desde la música, comienzan desde la perspectiva de respeto mutuo. El Chacal es un artista con mérito nacional e internacional, respétese”, escribió un usuario denominado Yomo en la plataforma web de la publicación espirituana.

Cómo es posible que, luego de escuchar y ver un producto como, por ejemplo Apágame la luz ─aun sin resultar uno de los más soeces de su repertorio─ todavía existan trogloditas que se atrevan a desprestigiar a una periodista cubana, experta además en materia de comunicación y sociedad, cuando realiza un trabajo meritorio de análisis y reflexión sobre estos asuntos.

Hoy, cuando el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez hace un llamado “a desatar una irreconciliable batalla contra la incultura y la indecencia”, el camino se nota plagado de obstáculos. Si entidades de toda Cuba, y especialmente de Cienfuegos, siguen siendo “mordidas” por estos cánidos de la desvergüenza, con tal de generar un show que produzca y reproduzca nada más que pesos suficientes en los bolsillos, todo estará perdido.

