Turismo cultural, una mirada profunda y no economicista

El día de la ciencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cienfuegos tuvo un sui géneris inicio: la conferencia magistral del Dr. Jesús Guanche Pérez, El turismo cultural y el patrimonio en Cuba, desafíos y perspectivas. Por el contenido, el evento atrajo la atención de estudiosos del tema y estudiantes universitarios, desde la teoría; sin embargo, se hizo notar la ausencia total de decisores, aun cuando el teatro de la Asamblea Provincial del Poder Popular fuera la sede, por su amplitud y ubicación estratégica.

Entre el auditorio, se encontraban, además, los estudiantes de la carrera de Historia, así como profesores e investigadores en cuestiones culturales y patrimoniales; mas resaltaba la ausencia de autoridades del Turismo. Y quizá a estas alturas los lectores de 5 de Septiembre se cuestionen sobre la insistencia en este aspecto, pero resultaba muy necesario que los teóricos del tópico no se “cocinaran en su propia salsa”.

En temas de Turismo, Cultura y Patrimonio es preciso pensar como país y no desde el buró de una entidad; y así, desde lo académico lo trató en su disertación el Dr. Guanche, durante casi tres horas, en las que los presentes no se pararon de sus asientos por el interés concitado. “El turismo no puede deslindarse de las instituciones culturales, eso no puede pasar”, y traía a colación la atracción que muestran los turistas que visitan Cuba por las casas-templo, mientras recalcaba: “eso no es proselitismo, es conocimiento”. Al tiempo que se refería al libro Turismo y Religión, del Dr. Hugo Clemente, que se encuentra en proceso de edición.

Sobre el Casino de los Congos, una importante institución religiosa y cultural cienfueguera, ubicada en Lajas, comentó que se trata del único lugar de su tipo donde se baila una danza con la bandera cubana, ceremonia de profundo patriotismo, y que cumpliera el pasado año 130 años de fundada.

Los clientes no se pueden convertir en los prisioneros de los turoperadores y las autoridades locales; el gobierno de cada municipio deberá participar de proyectos y alternativas, para que los territorios expongan y conserven su patrimonio; el turismo cultural también tiene riesgos, que podrían propiciar el mercado ilícito de antigüedades, pero tras escuchar la conferencia del Dr. Guanche, vale la pena asumir y controlar el peligro que entraña. Cuba debe hacer más por integrarse a redes comunitarias que lo incentivan en Latinoamérica y en el mundo en general, sin que este cause perjuicios a la cultura, el patrimonio y los pueblos, pero sí generando conocimiento a través de los recursos vivos que poseemos; y otorgándole al turismo cultural la mirada profunda que merece y no una ojeada economicista, en su acepción más común, desde la teoría y hasta la práctica.

