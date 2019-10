Trump recibe abucheos y gritos de ‘enciérrenlo’ en partido de béisbol

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió abucheos y gritos de ‘Lock him up’ (enciérrenlo) al asistir esta noche al quinto partido de la Serie Mundial del béisbol entre Nacionales de Washington y Astros de Houston.

El jefe de la Casa Blanca llegó al estadio Nationals Park, de Washington, después de iniciado el desafío, y según reportaron medios locales de prensa, los monitores de video del estadio no mostraron su arribo a la instalación deportiva.

Su imagen apareció en las pantallas del lugar entre la tercera y la cuarta entrada, en un momento en que fueron honrados veteranos militares como parte de una tradición que siempre sigue el equipo local cuando celebra desafíos en casa.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, los veteranos fueron aplaudidos antes de que se mencionara por el sistema de megafonía el nombre del mandatario republicano, quien entonces fue recibido con abucheos sostenidos y bulliciosos.

Trump, quien estaba acompañado por la primera dama, Melania, y algunos miembros del Congreso, aplaudió durante los 13 segundos que apareció en las pantallas, añadió el periódico.

Momentos después, se escucharon las voces de muchos asistentes unirse en cánticos de ‘Enciérrenlo, enciérrenlo’, como puede apreciarse en videos del momento que ya se difunden en las redes sociales.

“Lock Him Up!” chants ring out at Nationals Stadium after Trump was introduced.

