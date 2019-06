Trump lanza campaña 2020. Muchos no creen el ‘Keep America Great!’

Primero al coro de su primer slogan de pretensiones presidencialistas: ‘Make America Great Again’ (‘Hagamos a EE.UU. grande de nuevo’), después al de la consigna para los próximos comicios, ‘Keep America Great!‘ (‘Mantengamos grande a EE.UU.’), Donald Trump inauguró anoche su campaña 2020, pero mientras ello ocurría, protestas que el ‘mainstrean’ invisibilizó también hicieron acto de presencia en Orlando, Florida.

Porque a contrapelo de la apoteosis que insisten en ‘martillarnos’ las cadenas mundiales de televisión, no todos se creen el mismo ‘cuento’, especialmente en vista de los resultados de la actual administración en política exterior y algunas de las disparatadas promesas formuladas este martes en la noche, como aquellas de seguras curas para el cáncer y el SIDA o el establecimiento de las bases para el exitoso ‘amartizaje’ de los astronautas americanos en la superficie del planeta rojo.

Veamos qué pasaba puertas afuera del Amway Center de Orlando y cómo piensan personas que para nada figuran entre sus eufóricos partidarios, algunos de los cuales, entre insultos y empujones, intentan cubrir las cámaras del equipo de HispanTV:

Michelle Shian, activista, comité ciudadano para juicio político: “Estas ideas son las mismas con las que Trump capitaliza su populismo: racismo, nativismo y promesas de prosperidad. Una parte, en su ignorancia, le cree. Pero otros, sabemos el tipo de política que Trump emplea y no nos dejamos engañar.

Anna Anselmo, madre de familia: “Hay una porción de esta nación que es racista… punto. Fíjate todo el mundo que está ahí. No hay nadie que no tenga… Cuando pasé con mi hija de doce años, puro odio, gritándole. No quieren hablar, quieren gritar”.

Meredith Young, activista, ciudadanos por la democracia: “Creo que tienen miedo porque saben que su presidente es mentiroso y corrupto. Se ha establecido que Trump y su familia se han beneficiado económicamente de la presidencia. Además, las investigaciones claramente apuntan a la obstrucción de justicia por parte de Trump y sus allegados”.

Tema migratorio

El tema favorito de Trump en esta inauguración de campaña 2020 fue el mismo que a lo largo de estos primeros años de su mandato ha polarizado a la sociedad estadounidense: los ‘problemas’ que ocasiona a los nacionales la inmigración.

Y es que tan solo 48 horas después de su anuncio de iniciar la próxima semana el arresto y deportación de millones de indocumentados, Trump reiteró anoche su plataforma antimigratoria, galvanizando el malestar socioeconómico hacia este sector.

“Si permitimos que esto continúe, permitimos que los “bullies”como Trump continúen su campaña de odio. Echarle la culpa a los inmigrantes es más fácil que presentar soluciones competentes a los problemas más urgentes del país”, dijo la activista de Familias unidas Laurie Woodward-García.

Les proponemos ver completo el reporte de Marcelo Sánchez, desde Miami: