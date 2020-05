Trump lanza velada amenaza a manifestantes en un tuit

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó una velada amenaza al anunciar este 29 de mayo el despliegue de la Guardia Nacional en Minneapolis, donde por tercer día consecutivo se producen multitudinarias protestas violentas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

En un mensaje difundido en su cuenta en Twitter, el mandatario comunicó que miembros de la Guardia Nacional ya han llegado a esa localidad de Minnesota para controlar la situación: “Están en Minneapolis y completamente preparados. George Floyd no habrá muerto en vano. Respeten su memoria”, escribió el inquilino de la Casa Blanca.

Minneapolis primero fue escenario de protestas pacíficas contra la brutalidad policial, que derivaron en enfrentamientos directos y violentos con la Policía. Pronto se registraron actos de saqueo y vandalismo, disturbios que se extendieron a otras ciudades de la Unión.

Las manifestaciones se intensificaron aún más después de que el fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, anunció la víspera que, de momento, no tenía intención de “imputar cargos ni detener” a Derek Chauvin, el agente responsable de la muerte de George Floyd.

Anoche grupos de manifestantes irrumpieron en el tercer cuartel policial de Minneapolis, incendiaron y destruyeron todo a su paso y los agentes huyeron del lugar, mientras que la Policía de St. Paul reportó daños o saqueos en más de 170 negocios.

Trump, quien había prometido justicia por la muerte de Floyd, instó al alcalde de Minneapolis a retomar el control de la ciudad. Por su parte, el gobernador de Minnesota movilizó a la Guardia Nacional y declaró el estado de emergencia en Minneapolis, St. Paul y sus alrededores.

Usuarios de las redes sociales han grabado y difundido imágenes de vehículos de la Guardia Nacional de Minnesota enviados al epicentro de los disturbios.

Over 500 Minnesota National Guard soldiers arrived in Minneapolis and surrounding areas #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #BreonnaTaylor #JusticeForGeorge #MinneapolisRiot #FightRacism #GeorgeFloydMurder #riots #racist #OneHumanRace pic.twitter.com/cbAlsHpsZg

En las grabaciones se puede apreciar el desplazamiento de varios vehículos de la Guardia Nacional por las calles de Minneapolis junto con un coche de Policía y camiones de bomberos.

Minnesota National Guard vehicles leaving from Armory just a couple blocks from State Capitol in St. Paul, just before 3:30am. pic.twitter.com/qbOshROcvI

— Fukushima Exposed 🇨🇦 (@fukushimaexpos2) May 29, 2020