Trump entierra a su primera esposa en su campo de golf

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, ha sido enterrada en el Trump National Golf Club Bedminster, en Nueva Jersey, lo que podría tener beneficios fiscales para el negocio de su exmarido.

Según los documentos fiscales publicados por ProPublica, la familia del exmandatario estadounidense solicitó «designar una propiedad en Hackettstown, Nueva Jersey, (a unos 30 kilómetros de Bedminster) como una empresa de cementerios sin ánimo de lucro», señaló en su Twitter la profesora de sociología de Dartmouth College, Brooke Harrington.

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.

So I checked the NJ tax code & folks…it’s a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ

— Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022