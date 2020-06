Trump despide al fiscal que investigó a sus aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este sábado al fiscal Geoffrey Berman, una especie de piedra en el zapato que dirigió múltiples investigaciones que involucraron a algunos de sus más cercanos aliados.

Berman, del Distrito Sur de Nueva York, dirigió la pesquisa que envió a prisión al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, y está investigando a su actual representante legal, Rudy Giuliani.

En una carta obtenida por BuzzFeed News, Barr notificó a Berman que pidió a Trump que le despidiera de forma oficial después de su declaración la noche anterior en la que advirtió que no había dimitido y sugería que no podían destituirlo hasta que el Senado aprobara su reemplazo.

‘Desafortunadamente, con su declaración eligió el espectáculo público por encima del servicio público’, escribió Barr al recalcar que ante tal disyuntiva ‘he pedido al Presidente que le destituya a partir de hoy, y así lo hizo’.

Según Barr, Berman dio a entender ‘erróneamente’ que su liderazgo era necesario para asegurar que los casos pendientes se manejaran de manera apropiada. ‘Esto es obviamente falso’, subrayó.

En la misiva, Barr también informa que la ayudante de Berman, Audrey Strauss, asumirá su puesto de manera interina, reportó el diario The Hill.

La administración federal planea nominar a Jay Clayton, el actual presidente de la Comisión de Valores y Bolsa, para ocupar el puesto de forma permanente.

Busca desmarcarse

Trump aseguró este sábado a los periodistas que no está involucrado en el despido de Berman. ‘Ese es el departamento (de Barr), no el mío’, acotó el gobernante. ‘Eso depende de él. Yo no estoy involucrado’, enfatizó.

El movimiento original para reemplazar a Berman atrajo duras críticas de los principales demócratas del Congreso.

Alertan que la decisión de destituir al fiscal de Manhattan no fue tomada de buena fe, lo cual revela que el mandatario republicano trata de politizar esa dependencia para eliminar a figuras que lo critican o que investigan a personas en su órbita.

Además de Cohen y Giuliani, la oficina de Berman citó al comité inaugural de Trump para una investigación sobre posibles contribuciones ilegales de extranjeros y acusó al exrepresentante Chris Collins (republicano de Nueva York), uno de sus allegados, de uso de información privilegiada.

Berman fue nombrado para su cargo en enero de 2018 para suceder a Preet Bharara, quien fue destituido por desafiar la petición de Trump de que purgara la oficina de los nombrados por Barack Obama.

El líder de la minoría del Senado Charles Schumer (demócrata-Nueva York) pidió una investigación del inspector general del Departamento de Justicia sobre el polémico despido.

Entretanto, el congresista Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, invitó a Berman a testificar ante el panel.

