Trova de guardia, un homenaje a Lázaro García (+Galería)

El último encuentro de la peña la Trova de Guardia en este 2020 tuvo una composición especial y poética, una dramaturgia fértil y emotiva. En ella confluyeron emblemáticos cultores del género en Cuba como Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, los hermanos Novos y Nelson Valdés para cantar juntos a Lázaro García, ese gran músico que siempre ha llevado entre sus presupuestos el amor y la cienfuegueridad anclada al verso.

La premier de la entrevista de Roberto Novo al intérprete de Al sur de mi mochila calentó la fría mañana de diciembre, convirtiendo la sala de actos del hotel La Union en telescopio cultural. Más de media hora de conversación gradaba en las cuales Lázaro García contó y cantó, dejando como evidencia histórica su pasión por desnudar las mayúsculas de una cotidianidad cargada de sueños y guitarras al hombro.

“Los trovadores nos reunimos y el final de eso es contarnos anécdotas, cuentos que pasan de una generación a otra, y siempre alguno dice: caballero, eso hay que anotarlo, grabarlo, y lo cierto, es que casi nunca pasa de ese momento feliz. Al tener a Lázaro tan cerca decidimos romper esa inercia y le pedimos conversar, muchos amigos de la ciudad accedieron encontrarse en el estudio Eusebio Delfín para allí filmar lo que vimos hoy, una historia y muchas canciones”, dijo a la prensa Roberto Novo, quien junto a su hermano Pedro sostienen la Trova de Guardia, nido de liricas dominicales que en el 2021 cumplirá sus 13 años de oasis trovadoresco al sur de esta Isla.

El historiador de la ciudad, Irán Millán, ofreció a los invitados de la última peña del 2020, luego de que los créditos de la entrevista corrieran por el iris colectivo, el libro Cienfuegos, la Perla de Cuba. Habló de la pluralidad de aciertos del audiovisual y felicitó a los que se involucraron en el proyecto, entre ellos, las productoras Capeld y Sunfilms y el experimentado guitarrista Jesús (Chuchi) Saura. También agradeció la presencia de Antonio Guerrero, héroe de la República de Cuba.

De la pantalla a la música en vivo, del hombre detrás de la cámara al compositor que empina la voz como sinsonte en medio del campo tupido, del dúo que conversa en una línea temporal al colectivo de trovadores que se levanta para cantar Siempre será el amor, de la historia pretérita al Lázaro de carne y hueso que mira al público que aplaude.

“En un momento me sentí débil, tuve deseos de llorar, pero no pasó. Estoy muy agradecido y feliz, mis amigos estuvieron aquí, vinieron algunos de otras ciudades lejanas (…) Estos encuentros te hacen pensar que nuestra existencia no fue en vano, que soy afortunado y tengo un pueblo muy lindo que me quiere (…) Sobre muriendo será mi estreno para el 2021, un tema que trata el ocaso de la vida, no lastimero, sino lleno de optimismo. El olvido sí es la muerte, cuando quedan recuerdos de tu persona no dejas de vivir”, sentenció Lázaro García, autor de muchísimas canciones que hoy conforman el pentagrama nacional como Son de nosotros, En aras del beso, Carretón…

La Trova de Guardia es defensa cultural. En su pecho palpita el ser que encuentra poesía en la luna cienfueguera o en la sombra de un árbol con amarillísimas flores, y luego, lo convierte en música que otros tararean de un lado a otro, alto o bajo. Los Novos vuelven a impresionar, vuelven a mirar por el telescopio cultural y desechan lo irrelevante, pragmático y ortodoxo para develarnos un encuentro histórico, una buena excusa para coserle a la cotidianeidad parches poéticos y canciones que no mueren.