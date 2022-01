Triplista cubana es portada en web de World Athletics

Leyanis Pérez quiere ser campeona olímpica, se lo ha dicho al colega Javier Clavelo y es uno de los titulares de su reciente reseña sobre la talentosa saltadora cubana que es portada en la web oficial de la World Athletic.

La muchacha, oriunda de Pinar del Río, es la revelación más prometedora del año que recién se escapa y uno de los mayores talentos del atletismo cubano contemporáneo.

Su nombre empezó a dar vueltas desde bien temprano en la temporada y conforme avanzó la misma se fue fortaleciendo hasta alcanzar un pico de rendimiento de 14.53 metros en junio, durante la gira europea preolímpica.

Antes había saltado más de 14 metros en siete encuentros locales en casa, incluido un récord nacional sub-20 de 14.48 metros que le aseguró un lugar en la selección cubana para los Juegos Olímpicos de Tokio y el Campeonato Mundial Sub 20 en Kenia.

Sin embargo, durante su último día de entrenamiento en España antes de volar a Tokio sufrió una contracción muscular en la pierna derecha y no pudo recuperarse a tiempo para competir en ninguno de los dos eventos mundiales.

Se perdió los Juegos Olímpicos y también el Campeonato Mundial para menores de 20 años sin que ello empañe una temporada de 2021 donde saltó por encima de 14 metros en 10 de las 12 competencias oficiales que enfrentó y consiguió varias marcas personales, además de destrozar el récord nacional juvenil que era de 14.36 metros, hasta entonces en poder (desde 2009) de otro gran talento como lo fue Dailenis Alcántara.

“Estar en Tokio y no poder competir fue un gran golpe y perderme el Campeonato Mundial Sub-20 también fue difícil de aceptar. Pero mi entrenador, mamá, padrino y compañeros atletas me apoyaron en esos momentos difíciles”, agregó en la nota titulada El talento emergente de triple salto Pérez convierte la decepción de Tokio en una gran motivación.

Los I Juegos Panamericanos Junior de Cali le ofrecieron la posibilidad de redimirse. Allí tuvo finalmente la oportunidad de exhibirse y lo aprovechó a cabalidad; sin dejar margen a dudas.

“Fue una experiencia hermosa. Quería asegurar una marca desde mi primer intento e ir por más en las rondas siguientes. Agradezco a todos los que me han apoyado y me compensa no competir en Tokio”, reflexiona la muchacha de 19 años tras ganar el oro continental en Cali con un salto de 14.39 m. Superó los 14 metros en sus cinco saltos: 14.23, 14.39, 14.34 y 14.12, para ratificar su calidad.

Ahora, cuando reposa las emociones y asimila los retos inmediatos que incluyen un par de campeonatos mundiales en este 2022: el de pista cubierta que se desarrollará en Belgrado y al aire libre en Eugene, Estados Unidos, entiende sus metas y saca lecciones de cada uno de los sucesos vividos.

“Ver la final olímpica en vivo en el estadio de Tokio fue una gran motivación para mí”, dijo. “Quiero convertirme en campeona olímpica y voy a ir paso a paso para alcanzar mis objetivos”.

La muchacha es parte del presente del tripe salto cubano en el sector femenino. Comparte roles protagónicos con Liadagmis Povea y Davileydis Velazco, y va escribiendo una trayectoria que sugiere un futuro promisorio. Tiene un talento descomunal, y ya ha empezado a mostrarlo.

“Me considero una saltadora rápida y hay mucho que puedo mejorar. Necesito fortalecer mi pierna izquierda y mejorar mi carrera. Tengo plena confianza en mi entrenador y en mi capacidad para seguir mejorando, paso a paso”, sentenció.

Su entrenador, Ricardo Ponce, da fe de ello: “Tiene el raro talento de ser alta, rápida y bien coordinada. Tiene un gran potencial y la guiaremos a través de su crecimiento físico y mental”, dijo.

Leyanis se ha convertido en un agradable desafío; su talento no ha dejado a nadie indiferente. Y es que es de esos atletas que convoca a la perfección; que invita a poner todas nuestras cartas en favor de su desarrollo. A fin de cuentas, Yulimar Rojas a los 19 años apenas llegaba a 13.65m y Yargeris Savigne ni siquiera había intentado con esta especialidad.

(Tomado de Radio Coco)