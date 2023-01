Tripadvisor destaca a Cuba como destino de tendencia número 1 del mundo para 2023

Tripadvisor, la plataforma de orientación de viajes más grande del mundo, ha presentado sus premios Travelers’ Choice Best of the Best Destination, basados en las opiniones de millones de viajeros de todo el planeta. Cuba ha sido elegida como destino de tendencia o moda número 1 en el mundo para 2023.

Este año, los Destinos elegidos por los viajeros abarcan seis subcategorías: Destinos populares, Destinos de moda, Destinos gastronómicos, Mejores lugares para esquiar, Destinos naturales y Mejores lugares para la cultura.

Cuba es el Destino de tendencia o moda No. 1 en el mundo para 2023. Esta categoría revela destinos con el mayor crecimiento interanual en interés en Tripadvisor, lo que indica nuevos puntos de interés en aumento.

Según el comunicado de Tripadvisor, “desde que EE.UU. alivió algunas restricciones de viaje en mayo, y con la adición de nuevas rutas de vuelos directos, el apetito de los viajeros por Cuba ha aumentado en Tripadvisor.

“Conocida por su arquitectura del viejo mundo y su rica historia, la Isla ofrece oportunidades fascinantes para el intercambio cultural”.

A Cuba le siguen Hoi An, Vietnam, en el puesto 2, y Mauricio, en el 3.

“Vimos un resurgimiento de la demanda de viajes en 2022, y las perspectivas para este año son prometedoras”, dijo Sarah Firshein, directora editorial de Tripadvisor.

“Los viajes de larga distancia han regresado, y estamos viendo a muchos estadounidenses emocionados de planificar viajes a la región de Asia y el Pacífico por primera vez en varios años. Ciudades como París y Londres, que pueden haber quedado en segundo plano para los destinos menos poblados durante la pandemia están de vuelta en la mente de los viajeros, mientras que lugares como Alaska y Cuba también están despertando mucho interés”, añadió.

Tripadvisor, compañía de orientación de viajes disponible en 43 mercados y 22 idiomas cuyas subsidiarias poseen reconocidos marcas y negocios de medios de viajes, recoge más de 1 000 millones de reseñas y opiniones de casi ocho millones de empresas, incluidos sitios web y aplicaciones.

Cada año, Tripadvisor analiza los millones de reseñas enviadas a su plataforma durante los últimos 12 meses por una comunidad global de cientos de millones de viajeros, sus clasificaciones están basadas en las opiniones de esas personas que visitaron destinos el año pasado y dejaron sus comentarios en la plataforma.

Destinos de moda: Mundo 2023 (Tripadvisor)

Cuba

Hoi An , Vietnam

Mauricio

Siem Reap, Camboya

Chiang Mai , Tailandia

Gran Caimán, Caribe

Fez, Marruecos

Bakú, Azerbaiyán

Katmandú, Nepal

Cracovia, Polonia

(Con información de Tripadvisor)