Trasladan a cientos de niños migrantes de estación por malas condiciones

Cientos de niños migrantes que permanecían en una estación migratoria en el pueblo de Clint, en el estado sureño de Texas, fueron trasladados a un refugio después de que se hiciera público que vivían en pésimas condiciones, de acuerdo con The New York Times.

Los migrantes habían permanecido por varias semanas en esta estación migratoria de la Patrulla Fronteriza sin acceso a jabón, ropa limpia o comida adecuada.

El traslado de los niños migrantes a un albergue del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se dio después de que abogados visitaran la estación migratoria y constataran las condiciones en las que se encontraban.

De acuerdo con el testimonio de los abogados, en la estación migratoria de Clint, en el condado de El Paso, permanecían alrededor de 350 niños migrantes, cuando la capacidad máxima era de 104 adultos.

Lawyer Warren Binford (@childrightsprof) visited a Border Patrol station in Clint, Texas, where hundreds of migrant children are detained in horrific conditions. She says there is no doubt that the Trump administration is breaking the law. https://t.co/boYu2q6XJM

— Democracy Now! (@democracynow) 24 de junio de 2019