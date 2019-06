Transportistas cienfuegueros celebran su día

Una felicitación a los más de 14 mil transportistas cienfuegueros transmitió Leandro Méndez Peña, director provincial del ramo, a propósito de celebrarse hoy en Cuba el Día del Trabajador de ese sector.

Acompañados de dirigentes políticos y sindicales los hombres y mujeres de este gremio se dieron cita en la sede Conrado Benítez de la Universidad perlasureña, ocasión en que la institución docente y la Empresa provincial de Transporte suscribieron un convenio de colaboración para facilitar el intercambio entre ambas.

De igual manera, fueron reconocidos quienes han dedicado 20 y 25 años de su vida a diferentes aristas del quehacer de una actividad que guarda relación con todas las actividades de la vida cotidiana; además de cuatro unidades que recibieron la condición de colectivos Vanguardia Nacional y destacados en la labor sindical.

Transportistas cincuentenarios

Ramón Domínguez Villa, de CubaTaxi y Rafael Chacón Santana, de la Empresa Provincial de Transporte de Cienfuegos, acumulan más de 50 años de labor ininterrumpida como choferes. Ambos forman parte de quienes, en la jornada de este viernes, recibieron el agasajo por su entrega, consagración y disciplina. Escucharlos permite afirmar que es el del transporte, un gremio de hombres sacrificados y orgullosos de servir al pueblo.

Ramón no pudo esconder su emoción a esta reportera y no dudó en hacer saber sus impresiones: “Me siento muy contento. Imagínate: 58 años en el sector de manera ininterrumpida, sin una sanción, sin un accidente; siempre en la carretera, desde los tiempos de la antigua Operadora de Flete hasta CubaTaxi. Y me siento más orgullo aún de ser dirigente sindical por 47 años, porque es darlo todo para el trabajador, luchar por el trabajador, ver lo bueno que tienen y lo malo tratar de enmendarlo”.

Para Rafael, el orgullo no es menos: “Desde el año 1964 estoy vinculado al sector del transporte, fundamentalmente como chofer. Yo exhorto a todos los compañeros que hoy ingresan a mantener la disciplina y tratar a la población como se merece”.

La celebración cienfueguera por el Día del Trabajador del Transporte, instituida en homenaje al luchador revolucionario José María Pérez Capote, antecede el inicio del verano, una etapa en que los hombres y mujeres del timón esperan cumplir con todas las actividades que en la provincia se han diseñado, haciendo un uso óptimo de los recursos, sobre todo del combustible, y con una mayor calidad en la atención a los pasajeros.