Trabaja la FMC de Cienfuegos en Programa Para el Adelanto de la Mujer

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel mantiene un chequeo sistemático del Programa Para el Adelanto de la Mujer, y estamos trabajando en muchísimas medidas que pueden contribuir al beneficio en la vida de las féminas”.

Así declaró a esta periodista, la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y añadió que “a pesar de que el bloqueo impide avanzar con más facilidad, nosotros resistimos.

“Y vamos a seguir contribuyendo en todo lo que humanamente sea posible para promover el adelanto de nuestras mujeres, que no es más que lograr la igualdad e ir resolviendo las dificultades que aún tenemos”.

Ana Ibis Gómez, secretaria general del Comité Provincial de la FMC en Cienfuegos, manifiesta que “ver a nuestro Presidente ocupándose por lo que tiene que ver con las mujeres da fortaleza, compromiso, y deseos de continuar el esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la organización y el empoderamiento económico de las féminas.

“Trabajamos con todo lo que tiene que ver con la no violencia y preparándonos con el Programa Para el Adelanto de las Mujeres. Ellas alcanzan un protagonismo en el país, pero no podemos confiarnos, y tenemos incluso algunas que han quedado detrás; estudiaron hasta el noveno grado, y no han logrado la enseñanza universitaria.

“Estamos enfocados en que continúen avanzando y ocupen cargos de dirección importantes. Aunque en nuestro país nosotras y los hombres tenemos el mismo derecho a la hora del salario.

“Sin embargo, debemos seguir revisando otra de las ocupaciones en el caso de la licencia de la Maternidad, que el hombre también la puede solicitar y casi siempre cae la responsabilidad en ella, así como en el cuidado de la familia”.

¿Por qué este Programa Para el Adelanto de la Mujer?

“Han alcanzado un nivel en nuestra sociedad, argumenta, pero quedan algunas rezagadas, de amas de casa. Hay diferencia en lo que se está haciendo en los centros de trabajo; existen lugares donde se evalúa si es la mujer o el hombre. Cuando sabemos que tiene hijos, y está embarazada, comienzan a discriminarla y piensan en la posibilidad de poner a otra persona.

“En el Adelanto de la Mujer, las palabras lo dicen, logramos resultados, pero debemos continuar perfeccionando el trabajo en función de una mejor promoción para nuestras mujeres”.