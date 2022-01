Tornados en Florida dañan viviendas y red eléctrica (+Videos)

Varios tornados provocados por una poderosa tormenta invernal que se desplaza por el sur de los Estados Unidos destruyeron y dañaron decenas de viviendas y la red eléctrica en el suroeste de Florida este domingo.

Un video compartido en las redes sociales muestra las múltiples trombas de agua que rugían en el condado de Lee, en la zona de Fort Myers. Autoridades locales indicaron que se registraron 4 heridos, pero nadie fue trasladado al hospital.

Como consecuencia de estos fenómenos, alrededor de 7 mil hogares y aproximadamente 15 mil personas están sin electricidad en el área, con un registro preliminar de al menos 28 hogares destruidos y 62 inhabitables.

Debris flying in the Iona McGregor area. This video is from viewer Jason Scoggins @NBC2 pic.twitter.com/cvBWJoSiSF

El Servicio Nacional de Meteorología de Fort Myers confirmó que el tornado tocó tierra en Iona. Los meteorólogos habían emitido una primera alerta para el Condado Lee antes de las 8:00 a.m.

De acuerdo con Mate Devitt, meteorólogo jefe en el canal de noticias WINK News, el tornado de Iona fue clasificado como un EF-2, con viento máximo registrado de 118 mph (190 km/h) en tierra por menos de 2 millas. «Este es nuestro primer EF-2 local en 6 años», tuiteó Devitt, quien referenció el anterior en Cape Coral, 2016.

Varios videos publicados en las redes sociales mostraron un tornado recorriendo amplios sectores de Fort Myers con su peligrosa espiral ciclónica.

BREAKING: Close view of the Tornado that moved through parts of Fort Myers, Florida this morning. Take a look at the debris in the air…

Likely tornado moving through parts of the Fort Myers area. #flwx 📸 Rich Garcia @NWSTampaBay @winknews pic.twitter.com/a7HsEph0fN

Otras advertencias se habían emitido temprano el domingo para la costa suroeste de la Florida como Naples. Los meteorólogos dijeron que las tormentas severas comenzaron al mediodía del domingo en Miami-Dade, Broward y los Cayos de la Florida.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología de Miami compartió en su cuenta en Twitter una imagen satelital animada, a gran escala, del poderoso sistema de tormentas que impacta el este de los EE.UU., el mismo que resultó en los tornados descritos sobre el suroeste de Florida.

Here is a large-scale satellite view of the powerful storm system impacting the eastern US (the same one which resulted in the storms earlier over South Florida).

For those of you (fellow) weather nerds this is a fairly textbook mid-latitude cyclone presentation.

#Flwx pic.twitter.com/VAM8fukwMF

— NWS Miami (@NWSMiami) January 16, 2022