Tornados azotan sur de EEUU y dejan al menos 6 muertos

Al menos 6 personas murieron este domingo en el estado de Misisipi, después de que fuertes tornados arrasaran varias regiones del sur de EE.UU., dañando casas, derribando líneas eléctricas y bloqueando carreteras con árboles.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Misisipi confirmó tres muertes en el condado de Jefferson Davis, dos en el condado de Lawrence y una en el condado de Walthall.

Soso, MS has been hit by a tornado. Damage everywhere. pic.twitter.com/KaedWPL76M

— James Pugh (@jpughinreallife) April 13, 2020