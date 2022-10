Tormenta tropical Julia amenaza como huracán a Centroamerica

Varios países han emitido alertas ciclónicas ante la expectativa de que la tormenta tropical Julia, situada en el sur del mar Caribe, gane fuerza este sábado y acabe convirtiéndose en huracán, una potencial amenaza a gran parte de Centroamérica.

Las autoridades de Venezuela siguen hoy pendientes al movimiento del organismo hidrometeorológico, que en las últimas horas escaló de depresión a tormenta tropical y cuyo desplazamiento por toda la franja norte del país provocó daños en la infraestructura.

Los avisos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alertaron que las precipitaciones se mantendrán en el transcurso de este viernes, con mayor intensidad por su desplazamiento en la región occidental.

Datos de un avión Caza Huracanes que sobrevoló el meteoro indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 65 km/h con ráfagas más fuertes.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes se pronostica un fortalecimiento adicional, con lo que Julia, décimo ciclón tropical con nombre en la cuenca del Atlántico esta temporada, se convertirá en huracán para el sábado en la noche antes de su llegada a San Andrés y las Islas de Providencia, y la costa de Nicaragua.

Here are the 11 AM EDT 10/7 Key Messages for Tropical Storm #Julia. A Hurricane Warning has been issued for Colombian islands, a Hurricane Watch for a large portion of Nicaragua, and a Tropical Storm Watch for eastern portions of Honduras. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/LP92PLXwFY

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2022