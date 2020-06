Tormenta tropical Cristóbal toca tierra en Louisiana, EEUU

El centro de la tormenta tropical Cristóbal ha tocado tierra en el sureste de Luisiana la noche de este 7 de junio, informa el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Los vientos máximos sostenidos de Cristóbal eran de más de 80 km/h. La tormenta tropical se mueve hacia el norte a 11 km/h.

“Las condiciones climáticas peligrosas continuarán extendiéndose tierra adentro a través de partes de la costa norte del Golfo durante esta noche”, advierte el organismo.

El NHC precisa que “los vientos con fuerza de tormenta tropical continúan a lo largo de la costa del Golfo desde el sureste de Luisiana hacia el este hasta el Mississippi y Alabama”.

FLOODING VIDEO: News 5 viewer, Steve Mosley, sent in video from Coden, Ala. showing flooding within his area. pic.twitter.com/KW8EdoHY37

— WKRG (@WKRG) June 8, 2020