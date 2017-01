Era mi compa√Īero de la Primaria, nos sent√°bamos juntos desde el preescolar. √Čl era el n√ļmero 9 y yo el 10 en la lista del aula. Pero yo no le ten√≠a simpat√≠a, al menos eso pensaba, me romp√≠a los cuadernos, part√≠a la punta de mi l√°piz y tiraba de mis trenzas, vaya, algo as√≠ como el t√≠pico pesado del grupo. Pero un d√≠a no se sinti√≥ bien en la escuela, vomit√≥ la merienda y salpic√≥ mis zapatos negros sport y las medias de lastiflex. Despu√©s pas√≥ mucho tiempo sin venir y cuando fuimos a verlo a su casa, confieso que lo hice a rega√Īadientes, porque Tony no me ca√≠a nada bien, hab√≠a perdido todo el cabello.

Yo me sent√≠ muy impresionada, estaba p√°lido, delgado, sus ojos perdidos, mirando al techo‚Ķ ya no era aquel chico intranquilo, de unos ojazos negr√≠simos y vivos, apenas nos mir√≥ ni prob√≥ las golosinas que le regal√°ramos, √©l, que precisamente era ‚Äúperdido‚ÄĚ a los dulces. Recuerdo que llev√© unas bolitas de dulce de coco, la especialidad de mi abuela paterna. La maestra le obsequi√≥ unos refrescos ‚Äúprietos‚ÄĚ de la merienda y aquella costumbre de batirlos y ensuciarnos el uniforme que ten√≠a, tra√≠da a colaci√≥n, provoc√≥ un rictus en su boca parecido a sonrisa.

Regres√© a casa muy triste esa tarde. Apenas com√≠ recordando a Tony, el que se sentada a mi lado en la escuela y me mortificaba todo el santo d√≠a, porque lo prefer√≠a as√≠, inquieto, desordenado‚Ķ a como lo hab√≠a encontrado en la visita. Pas√≥ un breve tiempo, dec√≠an que para ‚Äúsalvarse‚ÄĚ necesitaba un medicamento que s√≥lo lo hab√≠a en el ‚ÄúNorte‚ÄĚ, que era muy caro, en fin‚Ķ Hasta pensamos en reunir el medio ‚ÄĒcinco centavos‚ÄĒ de la merienda escolar (tres galletas y un refresco), pero alguien dijo que se necesitar√≠a un barril de ‚Äúmedios‚ÄĚ para la medicina que salvar√≠a a Tony.

Pas√≥ un tiempo breve y la muerte tir√≥ su manto oscuro sobre el grupo de tercero B. Llevamos flores al funeral, y los muchachos le echaban pu√Īados de tierra, pero yo no, y juro que no fue por no mancharme las manos, yo en cambio, le tir√© a su tumba mi l√°piz chino de elefanticos en colores, que a √©l siempre le hab√≠a gustado. Aquella tarde mi madre me busc√≥ en la enciclopedia el Tesoro de la Juventud la enfermedad que me hab√≠a dejado sin mi compa√Īero de mesa, una Leucemia. Entonces supe que aquel mal conocido como c√°ncer y la medicina del ‚ÄúNorte‚ÄĚ que nunca lleg√≥ y quiz√° no lo curar√≠a, pero era un alivio, me dejaron sin Tony, el ni√Īo m√°s alegre del Tercero B.