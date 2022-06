«Tienes sangre en tus manos». Activista increpa a Luis Almagro en la Cumbre

Un activista irrumpió en un evento sobre la libertad de prensa en el marco de la IX Cumbre de las Américas, e increpó directamente al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al señalarlo de «asesino», mentiroso y de apoyar golpes en Bolivia y Venezuela.

El hombre —que fue detenido por varios policías y personal de seguridad del evento— expresó varias acusaciones contra Almagro durante poco más de tres minutos, en los que dijo que el secretario de la OEA sería responsable del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales en Bolivia, de «destruir» la democracia en ese país y de apoyar la instalación de «la dictadura» de Jeanine Áñez.

«Luis Almagro, tienes sangre en tus manos, debido a tus mentiras hubo un golpe en Bolivia, un golpe en contra de un gobierno electo democráticamente, y esa dictadura que ayudaste a iniciar, masacró a 36 personas, 36 personas inocentes que protestaban por la restauración de su democracia, por la restauración de la independencia de su país», dijo el activista, que milita en el partido estadounidense Socialismo y Liberación, institución que se hizo responsable al citar un video en Twitter donde se observan los reclamos del hombre, del que se desconoce su nombre.

A @pslweb activist disrupts OAS chief Luis Almagro at a Summit of the Americas event, calling out his role in the 2019 Bolivia coup.

The coup overturned the victory of the elected socialist president Evo Morales and inaugurated a right-wing reign of terror that left scores dead. pic.twitter.com/xiSeLP880Q

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 8, 2022