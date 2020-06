Tiendas Caribe en Cienfuegos: acercando productos necesarios a la población

Satisfacer las necesidades materiales de una determinada población, desde el Comercio, es asunto bien complicado, y si se trata de productos esenciales para la vida como los alimentos, entonces esa complicación se multiplica.

Si a lo anterior añadimos circunstancias especiales como las que hemos vivido debido a la presencia del nuevo coronavirus, el reto es todavía mayor, porque todos desean asegurar, entre otros, pollo, aceite, jabones o detergente.

Bajo estas circunstancias han laborado en el período más álgido de la pandemia los cerca de 700 trabajadores de las Tiendas Caribe, que en Cienfuegos, dispone de 76 unidades (tiendas, kioscos o pisos de venta) en casi toda la geografía centro sureña.

“Es importante explicar que para efectuar la distribución no disponemos de cifras diferenciadas, sino que se hace a partir de lo que entra a la provincia; es decir, asumimos todos los destinos (población y comercio electrónico) con la misma cantidad de productos que recibimos”.

Orlando Hernández Sánchez, director de la División Cienfuegos de la Cadena de Tiendas Caribe, reconoce como una fortaleza la unidad de los factores, desde los consejos de defensa en los municipios, hasta el CD provincial, en unión de otros organismos, presidentes de consejos populares y representantes de los organismos de masas.

“Hemos atendido 58 colectivos laborales, fundamentales de la Salud y centros de producción continua y cuyas funciones no permiten acudir a nuestras tiendas.

“También hemos llegado a 66 asentamientos, donde no existen unidades ni de Tiendas Caribe ni de CIMEX; allí hemos hecho llegar nuestras mercancías con un buen impacto, como lo ha sido la atención a más de 700 ancianos que viven solos, bien coordinado con los trabajadores sociales y la Dirección de Trabajo, entre otros. Pollo, aceite, papel sanitario, detergente y jabón, entre otros, han sido los insumos que hemos puesto a su disposición.

“Todo cuanto hace la cadena de Tiendas Caribe hoy está en función de contribuir al cumplimiento de las medidas previstas en contra de la Covid-19, entre ellas el distanciamiento social. Algunas de esas medidas perdurarán una vez que se vuelva a la normalidad”.

No pierde de vista el directivo que aún la totalidad de las necesidades no están satisfechas, pero se ha llegado a un número importante de personas.

RESPETAR AL PÚBLICO, REGLA IMPRESCINDIBLE

Mejorar el servicio de manera integral es una de las líneas de trabajo de la Cadena de Tiendas Caribe, en la Perla del Sur, y ello parte de que sus directivos están claros de que “ha habido insatisfacción de la población por razones objetivas y subjetivas”, dice el máximo responsable, quien además expone que “ las cuestiones objetivas se explican, pero en cuanto a las subjetivas se han hecho los análisis y no pocos trabajadores y dirigentes han recibido sanciones severas, porque puede faltar el recurso, pero la explicación a las personas no, pues somos servidores públicos y eso no se puede perder de vista”.

En la actual situación, se han hecho aún más evidentes las colas, con la consiguiente molestia. Aunque no es el objeto social de la cadena de tiendas, ¿qué se ha implementado a modo de paliativo?

“Cada día nos reunimos y preparamos la distribución de la jornada siguiente. Así, por ejemplo, la distribución de mercancías al municipio de Cienfuegos se produce lunes, jueves y viernes; los martes se distribuye a Lajas, Cruces, Palmira y Cumanayagua,y los miércoles a Rodas, Abreus y Aguada; es decir, con antelación los gerentes de las unidades conocen la mercancía que le llegará al otro día y esa información se tributa al Consejo de Defensa Municipal, de manera que se adoptan los mecanismos para que dichos productos lleguen a la mayor cantidad de personas; pero independientemente de ello muchas personas permanecen en los lugares.

“Nuestros trabajadores tienen precisiones de que nadie debe pasar varias veces a adquirir productos necesarios y que hoy, por situaciones concretas del país, no alcanzan para todos”.

Mucho se ha hecho y muchísimo más hay que hacer, pero es válido el reconocimiento a los trabajadores, dice el director de la Cadena de Tiendas Caribe en la Perla del Sur. “Prestar servicios es nuestra trinchera de combate y ahí han estado nuestros colectivos, integrados en buena parte por mujeres.

“Estamos en condiciones de volver a la normalidad cuando el país lo decida”, finalizó.

Valga apuntar que desde el pasado 11 de junio, junto a las de CIMEX, las Tiendas Caribe expenden los productos más demandados (pollo, aceite y detergente) bajo un sistema implementado por el Consejo de Defensa Municipal que garantiza una distribución mucho más equitativa.

