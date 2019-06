Tiendas Caribe, al servicio del pueblo cienfueguero

Unas 72 estructuras de venta, entiéndase kioscos, pisos de venta y unidades comerciales propiamente dichas, integran la cadena de Tiendas Caribe en la Perla del Sur, las cuales se distribuyen por toda la geografía.

“Un principio es que somos una red de tiendas minoristas y ese enfoque nos lleva a la idea de que es nuestra responsabilidad tratar de llegar a mayor cantidad de personas posibles”, afirma Damián Ruiz Ponce, Director de la División Territorial Cienfuegos de la cadena de Tiendas Caribe.

ACCIONES

Tal y como se ha informado, en el país se han adoptado medidas regulatorias para evitar el acaparamiento, de las que no se excluyen las Tiendas Caribe.

Ruiz Ponce, señala que productos como el aceite, el pollo y los conformados (salchichas, picadillos, hamburguesas, etc.), la harina, el cemento y las cervezas nacionales se han regulado para tratar de que lleguen a la mayor cantidad de clientes. “La intención del país es llevar, cada vez, mayor cantidad de productos a la venta liberada, pero circunstancias como las actuales aconsejan la regulación para una mayor equidad”.

Así por ejemplo, el aceite se expende a razón de dos litros por personas, y una unidad cuando es de un formato mayor; el pollo hasta 6 kilogramos; la cerveza a dos cajas, los conformados hasta cuatro unidades por clientes, la harina 5 kilogramos, mientras que el cemento alcanza la cifra de hasta 30 bolsas.

Y valga apuntar que para lograrlo se dispone la logística. El propio directivo explica que “cuando se recibe aceite todo se pone en función de distribuirlo para su venta inmediata, se ha incrementado la producción de pollo de 2, 5 toneladas a cuatro, los siete días de la semana, incluso en más de un turno de trabajo y se ha ido ampliando paulatinamente la red de puntos que expenden este producto. En este minuto tenemos disponibilidad para continuar el proceso de producción y venta”.

Otro elemento que contribuye a facilitar la comercialización de los productos de alta demanda está en las condiciones con que cuentan las tiendas, fundamentalmente en la ciudad capital, propiciadas por un amplio proceso inversionista. También se han modificado algunas unidades para ampliar los espacios dedicados a los alimentos, sin que ello implique trastornos en el funcionamiento de esos espacios.

RECURSOS HUMANOS

Alrededor de 700 trabajadores, una buena parte de ellos jóvenes, integran el staff de la otrora TRD Caribe, por lo que la preparación deviene prioridad si tomamos en consideración que no todos han cursado estudios vinculados al comercio o perfiles similares.

Aclara Ruiz Ponce que se realizan cursos iniciales y que con una periodicidad mensual se preparan, entre otros, los cajeros-dependientes, vendedores y agentes de seguridad. En dichos proceso es vital el papel del gerente de cada unidad, al tiempo que destaca la realización del matutino diario, considerado su efectividad.

“La principal batalla nuestra, en Cienfuegos, tiene que ver con mejorar la calidad del servicio; es algo en lo que hay que insistir por las características de la fuerza de venta. Es muy desagradable acudir a una tienda y encontrar a los dependientes más atentos a sus celulares que a los clientes”.

Esta reportera coincide en que nada justifica que se hagan las cosas mal, aun cuando en las actuales circunstancias se hace mucho más compleja la labor.

INFORMATIZACIÓN

Para nadie es secreto que el país se encamina a la informatización de la inmensa mayoría de sus procesos y servicios; el comercio no queda excluido; de ahí que el uso de las tarjetas magnéticas se hace cada día más habitual; mas ¿resulta expedita esa vía en la totalidad de los establecimientos de la Cadena de Tiendas Caribe?

La respuesta lamentablemente es negativa y en ello inciden varios factores “desde lo subjetivo que implica la negación del servicio, la indisciplina, el temor a trabajar con el POS, que por suerte va disminuyendo y por otro lado la infraestructura tecnológica y logística que soporta un servicio de este tipo” expone el Directivo.

En Cienfuegos existe el servicio de POS en todas las unidades, excepto en aquellos kioscos que no disponen de conexión telefónica; también el 82 por ciento de las cajas registradoras cuentan con un POS para su utilización, pero aún no es suficiente; de ahí que, con la participación de ETECSA, se busquen soluciones para evitar los inconvenientes que resultan por no disponer de una línea telefónica solo para ese servicio tan extendido en todo el mundo.

ATENCION AL CLIENTE Y NÚMERO UNICO

Como es natural, no siempre el buen trato y la amabilidad están presentes y ante esas situaciones, desagradables por cierto, los clientes pueden acudir al sistema que existe y del cual son responsables los gerentes de cada unidad, según refiere Damián Ruiz Ponce, Director de la División Territorial Cienfuegos de la cadena de Tiendas Caribe, quien además informa que existe un número único (80040294), al que los clientes pueden llamar todos los días de la semana, en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 9:00 pm, sin costo alguno. Es un número que se ha ubicado centralmente y mediante él pueden canalizarse dudas, inquietudes, sugerencias, reconocimiento y quejas.

Con el encargo de ser comercializadora minorista de buena parte de los productos que hoy los cubanos requerimos en nuestra cotidianidad, la cadena de Tiendas Caribe, en Cienfuegos, tiene ante sí el inmenso reto de estar al servicio del pueblo y hacerlo con calidad.