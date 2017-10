The Last Airbender: el peor de los Shyamalan posibles

En su obra, M. Nigth Shyamalan (Pondicherry, India Р1970) explicita marcas autorales, deja siempre huellas enunciativas. Es el suyo un cine que trabaja con la sustracción factual a lo largo del desarrollo narrativo del filme, en tanto elemento potenciador del fortísimo efecto dramático generado por sus consabidos twists o golpes de timón finales iniciados desde El sexto sentido (1999).

Tales cambios de rumbo aventuran sus pel√≠culas hacia √°reas resolutivas insospechadas, por regla sorprendentes. Pero para llegar a esos cierres habituales del realizador ‚ÄĒque suelen resignificar sus pel√≠culas‚ÄĒ no deben apurarse malos tragos baratos a lo largo de dos horas; sino en cambio degustar un estilo cautivante de tomas largas, discurrir parsimonioso, elaborad√≠simas y densas atm√≥sferas de terror, mod√©licos climas de suspense. Esto como opci√≥n estil√≠stica de relatos de concepci√≥n minimalista, habitados por unos pocos pero interesantes seres sin mucha br√ļjula, en busca de un lugar y una raz√≥n en el mundo. Personajes rendidos casi siempre a la melancol√≠a o el desinter√©s vital, cuya delineaci√≥n de un binarismo Bien-Mal de raigambre filoreligiosa resulta por lo general pivote para ocasionales reconversiones espirituales, cual suced√≠a en Se√Īales (2002).

Y, habida cuenta de que su base nutricia es clásica, hace como los grandes directores de la época dorada de Hollywood, en tanto no renuncia ni a la industria ni a las grandes estrellas. Al modo de Hitchcock, punto de referencia más socorrido a la hora de parangonar su obra impregnada de suspense, misterio y tensión. Si bien el contenido metafórico de dicho cuerpo creativo guarda escasa relación con el discurso directo del realizador de Los pájaros.

Las pel√≠culas de Shyamalan nunca van a dejar de funcionar como met√°foras (su El fin de los tiempos, de 2008, antecedi√≥ las observadas por obras posteriores de diferentes directores, como La carretera u otras de la variante apocal√≠ptica). Eso es exactamente tambi√©n La aldea (2004), punto creativo m√°ximo del creador a ojos de quien escribe: la graficaci√≥n tropol√≥gica del autoaislamiento estadounidense del resto del mundo a trav√©s del enga√Īo a su pueblo por parte de todas las administraciones, sobre todo la de Bush hijo, durante la cual fue estrenada la cinta.

En esta joyita de terror intelectual Shyamalan utiliza como arcilla para moldear su discurso temores ancestrales de la raza humana, a lo desconocido, la oscuridad, el bosque visto como territorio de lo ignoto, el miedo transmitido por narración oral. Aunque el empleo del componente terrorífico tiene un sentido dual: el referido a la propia esencia del género, asustar; y el de servir de plataforma alusiva a males contemporáneos, a la manera de lo mejor del género.

El realizador alegoriza en La aldea el modus operandi de los gobiernos estadounidenses de infundir p√°nico como mecanismo de control sobre la poblaci√≥n. Lo que hizo Shyamalan fue tomar la idea central de Bolos para Columbine, de Michael Moore, para virarla de rev√©s del documento a la ficci√≥n mediante un proceso de extra√Īamiento acentuador del poder parab√≥lico de un filme que adem√°s difumina su sustancia simb√≥lica hacia otros centros de atenci√≥n: el concepto de pa√≠s-concha encerrado en s√≠ mismo por la ret√≥rica aislacionista, el poder del fundamentalismo religioso de la c√ļpula WASP (blancos, anglosajones, protestantes) con amplios m√°rgenes de maniobrabilidad all√≠‚Ķ

El cine del creador de El protegido (2000) se sustenta en la composici√≥n de f√°bulas morales, articuladas en los universos de la fantas√≠a, la magia y los milagros. Por lo que no fue extra√Īo a sus fan√°ticos ver c√≥mo en septiembre de 2002 la revista Newsweek le endosaba el calificativo de ‚Äúel nuevo Spielberg‚ÄĚ. Acaso aquel uno de los escasos instantes de luna de miel entre el cineasta y los medios norteamericanos. Aun no hab√≠a estrenado La aldea, literalmente achicharrada por la cr√≠tica yanki, la cual quiz√° no la entendi√≥ o por el contrario comprendi√≥ demasiado bien su tesis, harto dif√≠cil de permitir desde una maquinaria ideol√≥gica del imperio de tanto peso como Hollywood. Volviendo a la comparaci√≥n con el director de E.T, un elemento clave diferencia ambas √≥rbitas: el sentido oper√°tico del espect√°culo de Steven nada tiene que ver con la parsimonia de M. Nigth en la puesta en escena.

A lo Chaplin, a lo Robert Rodr√≠guez, Syamalan produce, escribe y dirige desde los primigenios y muy poco conocidos dramas Praying with anger (1992) y Wide Akake (1998). En Filadelfia, donde lleg√≥ tempranamente de Madr√°s, India, este hijo de doctores, casado y con varios hijos, fund√≥ su propia productora, la Blinding Edge Pictures. Es un tipo tranquilo quien afirma que todo el h√°lito m√°gico desprendido por su cine ‚Äúresulta una reacci√≥n a lo normal y aburrida que es mi vida‚ÄĚ.

No as√≠ su trabajo, del cual cab√≠a esperarse venturosas sorpresas, luego de un s√≥lido paso inicial. Sobre todo dentro del campo del fantaterror√≠fico, cuyo mapa modul√≥ al desterrar de sus relatos lo gore o sanguinolento, as√≠ como la violencia y el exceso de subrayados que tanto lastiman al g√©nero, confiriendo preeminencia al componente neuronal en la trama. Aunque no pocos lo tildaron de reiterativo y de abusar de trucos y artima√Īas narrativas, en cada uno de sus primeros filmes nuestro hombre se renovaba.

Hasta que comenzó a dar muestras de involución en una película sosa por donde se le mire, a la manera de La dama en el agua (2006). Tras el posterior semilevantón de la citada El fin de los tiempos, recurvó hacia el trabajo al servicio de la nada absoluta en The Last Airbender (2010), para confirmar la transformación negativa operada, de sopetón y sin mucho aviso, dentro de su ejecutoria.

Desde su estreno en los Estados Unidos, The Last Airbender se granje√≥ fort√≠simo espaldarazo popular. Semejante devoci√≥n antes los filmes de Shyamalan era ajena desde los tiempos de El sexto sentido. Pero que la alharaca en taquillas no provoque dudas a nadie. M√°s all√° de las a veces invaticinables recepciones del espectador estadounidense, estamos ante lo √ļnico en verdad completamente deplorable filmado hasta la actualidad por el, otrora, extraordinario realizador indo-norteamericano. Incluso blanco de m√°s deficiencias que La dama en el agua, el anterior fiasco suyo.

Entre los muchísimos puntos de atención del universo de este hombre -maravilloso, singular, pese al par de tropiezos citados- siempre concitó mi atención no solo su anteriormente comentada empatía con lo fantástico o el cine de género, sino su adoración hacia lo infantil, lo cual comparte, a través de disímiles facetas, con sus hijos. Amante confeso de la serie animada Avatar: The Last Airbender, suerte de pseudo anime americano producido hace un lustro por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko para la cadena televisiva Nickelodeon, no nos resultaba secreto a sus seguidores que Shyamalan deseaba transportarla a la pantalla.

Dif√≠cil de creer, pero este director objeto de respeto dentro del circuito especializado de Europa o Asia pero tenido como puro fraude por buena parte de la cr√≠tica norteamericana, logr√≥ un -casi incre√≠ble para su mala fama interna- presupuesto de blockbuster cifrado en 148 millones de d√≥lares a prop√≥sitos de ejecutar su capricho: esta historia de la guerra entre la naci√≥n del Fuego con las del Aire/Mar/Tierra; y el ni√Īo Aang, capaz de manipular los cuatro elementos.

La película, mezcla rarilla de aventura fantástica de artes marciales con panfletadas místico-espirituales, hace agua no más promediar el relato debido a la incapacidad para articular una noción de desarrollo marcada por la coherencia narrativa.

La debilidad del guion se une en infausto consorcio con la melifua mirada de Shyamalan, quien incurre en yerros amateurs al fijar el planteamiento de su filme: confusi√≥n en la di√©gesis, ausencia de ritmo, congestionamiento de explicaciones, sobreabundancia de di√°logos innecesarios, desacertado reparto, equivocadas composiciones histri√≥nicas -un cr√≠tico amigo me comentaba con toda raz√≥n que encontrar malos int√©rpretes infantiles en una pel√≠cula norteamericana resulta dif√≠cil, y aqu√≠ act√ļan mal-, p√©rdida del timing en las digitalmente sobresaturadas escenas de acci√≥n, soluciones incorrectas del montaje y una trama mortecina, pl√ļmbea, causante del amodorramiento incluso en la retina del espectador m√°s c√≥mplice.

La proverbial sutileza del creador de obras excepcionales queda trastocada aqu√≠ en onanismo exhibicionista dominado por la maquinaria tecnol√≥gica, la fanfarria del 3 D e infograf√≠a hasta por gusto. ¬ŅQu√© has hecho, Shyamalan? ¬ŅD√≥nde qued√≥ tu cine?