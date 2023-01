The Figaro‘s Jazz Club, el concierto y la gran presentación (+Video)

El Teatro Tomás Terry es uno de esos escenarios emblemáticos donde todo artista quisiera presentarse; una prueba de fuego, no todos reciben aplausos y vítores, no todos se escuchan ni se ven con esplendor, hay a quien el lugar les queda grande, no sucedió con Figaro‘s Jazz Club, fueron inmensos.

Nueve en la noche. Suenan las primeras notas. Este reportero se apresura a encender el móvil, no atina a nada más, el sonido fue tan exquisito, cual sabor endulzado con Cuba, Cienfuegos, New Orleans, el Bronx, y la madre África (cuna de toda la música, diría Luis Alberto Barbería durante el concierto). Figaro‘s surgió hace menos de un año, mientras los músicos que hoy integran la banda acompañaban a Barbería en una producción para la disquera EGREM.

“Logramos sacar a Luis Alberto de la casa, siempre está trabajando, haciendo música, no sale. Lo trajimos al Bartolo (Centro Cultural Benny Moré), medio engañado e hicimos una versión instrumental jazz de uno de sus temas. Después de eso no hemos podido parar, todas las semanas Barbería llega con dos o tres temas nuevos, es algo de locos”, explica uno de los integrantes de la banda.

Confiesa Barbería que estos siete muchachos con los que trabaja se sumaron al rigor y a la disciplina con que se debe hacer música, ensayan todos los días, por eso de que la maestría y la excelencia no se alcanza durmiendo. Los músicos agradecieron luego en la conferencia de prensa el apoyo de la dirección del teatro y la confianza que han depositado en ellos.

Una hora con cuarenta minutos de concierto, el público se ponía de pie y aplaudía, parece que el jazz ya no es música para músicos, como dicen, que la gente va y se divierte, disfruta y goza. Louis Armstrong, Lee Morgan, Miles Davis y otros “mostros” del jazz también los aplaudirían.

Esta presentación es la antesala de la intensa cartelera de conciertos que tendrán Figaro‘s Jazz Club como parte del Festival Internacional Jazz Plaza, en su edición 38 desde el 22 hasta el 29 del presente mes.