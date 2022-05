Terminal de Cruceros de Cienfuegos: aportar contra todos los embates

Entre el 13 y el 17 de diciembre de 2021 un ajetreo inusual ocupó a los trabajadores de la Terminal de Cruceros Olimpia Medina, de Cienfuegos. En ese período una comisión interministerial, acudió a sus instalaciones para realizar una inspección con el propósito de evaluar las condiciones para realizar operaciones en la nueva normalidad.

¿El resultado?

Con fecha 25 de enero de 2022, se extendió el reconocimiento que avala tal condición; sin dudas, se abren nuevas posibilidades de cara a venideras temporadas.

“De no tener dicha certificación los cruceros no pueden entrar a la rada cienfueguera y por tanto, sería muy sensible la afectación”, asegura Joaquina Álvarez Molina, directora de la Unidad Empresarial de Base (UEB) asentada en la Terminal de Cruceros.

¿Cuáles resultaron las acciones fundamentales en pos de la certificación?

“En octubre de 2021, aproximadamente, iniciamos la restauración de la terminal que estaba parada por la Covid-19 sin operaciones de cruceros, lo cual implicó una gran inversión para poder responder a los requisitos exigidos por la comisión para poder certificar. Sus integrantes pudieron apreciar el trabajo desarrollado. La terminal dispone actualmente de mejores condiciones constructivas y de infraestructura y además cuenta con escáner de temperatura, cabinas de inmigración y de control aduanero, entre otras prestaciones”.

Valga apuntar que dicha comisión está encabezada por la Administración Marítima de Cuba y la integran todos los organismos que intervienen en la operación de cruceros: Registro Cubano de Buques, Seguridad Marítima, Control Sanitario Internacional, Aduana, Inmigración, Capitanía de Puerto, Prácticos de Cuba, Cadeca, Fondo de Bienes Culturales y Artex.

“Tanto la Olimpia Medina como la terminal de Casilda, en Sancti Spíritus, que también se nos subordina, obtuvieron la certificación. En el caso del enclave trinitario, se dedica al arrendamiento de espacios, específicamente con Gaviota S.A. De igual modo recibe megayates en las temporadas, con lo que se concreta la actividad de crucerismo”, abunda la directiva.

“Muy importante ha resultado la certificación por parte del Control Sanitario Internacional, atendiendo a la situación que aún está vigente con la Covid-19.

“Logramos que todos los organismos coincidieran en que estamos listos para operar con cruceros y eso nos abre las puertas para la próxima temporada, en la que esperamos se consoliden nuevos contratos y que la Covid-19 nos de posibilidades. Asimismo, que se flexibilice el bloqueo, el mayor tropiezo que hemos tenido, para que puedan llegar los cruceros que le dan tanta vida a la ciudad y al destino turístico tan bonito que poseemos”, enfatiza Álvarez Molina.

Otros derroteros

Explica la directora de la UEB, perteneciente a la Empresa de Servicios Portuarios del Centro, que además de la actividad de cruceros, asumen la prestación de servicios a terceros, “que no es más que las mercancías que llegan en tránsito aduanero a esta terminal, hacerlas llegar a los buques surtos en el puerto de Cienfuegos”.

Para no detener sus acciones, atendiendo a que la recién concluida temporada de cruceros solo incluyó la entrada de dos embarcaciones, han dirigido esfuerzos a “la actividad de importación de paquetería de personas naturales a través de Transcargo y Aerovaradero, entidades a las que les arrendamos espacios en almacenes, y con ello pudimos incrementar los ingresos.

“La atención a las patanas encargadas de trasladar materiales de la construcción a Cayo Piedra y Cayo Largo del Sur es otra de nuestras labores. A partir de diciembre de 2021 logramos una exportación de pailas de cemento hacia Gran Caimán; con lo que también mantenemos con vida a la economía de la unidad”, dice.

Actualmente doce trabajadores, entre administrativos y directos a la producción conforman la plantilla de la terminal de Cruceros que, contra todos los embates, sigue su paso para aportar la economía de Cienfuegos y el país.