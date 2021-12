Tercer test de misil hipersónico de EEUU también resulta un fracaso

Según informó el jueves la página web estadounidense The Drive, el tercer ensayo del propulsor del misil AGM-183A, una arma de respuesta rápida lanzada desde el aire (ARRW, por sus siglas en inglés) resultó ser un fracaso al igual que las pruebas anteriores, y aún no se han identificado las causas.

Durante la prueba que tuvo lugar el miércoles, el misil no se separó del ala del bombardero B-52H, informó la revista estadounidense The War Zone, sin especificar el lugar de la prueba.

🚨Breaking:

Third test of the Air Force’s AGM-183 ARRW hypersonic weapon has failed like the ones before it:https://t.co/D8Qdl5wt4j

— The War Zone (@thewarzonewire) December 18, 2021