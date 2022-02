“Tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores” (+Audio)

El comportamiento de la COVID-19 en las últimas jornadas en Cuba se encuentra en coherencia con los pronósticos de los expertos, los diagnósticos diarios no registran un aumento considerable y todas las provincias, en los últimos 14 días, disminuyen la tasa de incidencia excepto Ciego de Ávila, sin embargo en el actual año se reportan 108 decesos, casi el 80 % corresponde a personas mayores de 70 años.

Es la Dra. Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública que este sábado, en Reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y control de la COVID-19, encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, explicó que continúa siendo un desafío el cuidado de los adultos mayores y de aquellas personas que presentan enfermedades crónicas.

Luego del encuentro del grupo gubernamental, dirigido por el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, que contó también con la participación, por videoconferencia, de las autoridades de todas las provincias, la Dra. Carilda Peña García, Viceministra de Salud, ofreció detalles a la prensa sobre el comportamiento de la letalidad en el último periodo. Aunque la mayor parte de los fallecidos superen los 60 años hay otros elementos a tener en cuenta.

Un gran número también presentan comorbilidades, me refiero a otras enfermedades de base que influyen en que los pacientes avancen a estados de gravedad y criticidad, por ejemplo los hipertensos, diabéticos, cardiópatas, con daño renal, con alguna enfermedad maligna, en cualquier localización, discapacitados mentales, que por su discapacidad per se no pueden cumplir las medidas que se requieren para evitar el contagio”.