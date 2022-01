Telescopio James Webb logra su despliegue total en el espacio

El telescopio James Webb logró su despliegue total en el espacio, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en su página web.

Ahora, el instrumento ha desplegado todo el espejo principal, que está recubierto de oro y mide unos 6,4 metros, completando con éxito la etapa final antes de prepararse para las operaciones científicas.

✅ The final wing is now deployed! Before we celebrate, we’ve still got work to do. The team is working hard at @SpaceTelescope to latch the wing into place, a multi-hour process. When the final latch is secure, #NASAWebb will be fully unfolded in space. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/Rdd7C5LZID

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022