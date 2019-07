Te quedarás: tributo de Ediciones Mecenas al centenario del Benny

En ocasión del inminente centenario del Bárbaro del Ritmo, Ediciones Mecenas, de Cienfuegos, ha preparado el volumen Te quedarás: Selección de narrativa sobre Benny Moré, un libro el cual a la vez constituye homenaje al legendario músico y obsequio para los lectores, cienfuegueros y de cualquier parte, interesados en aprehender esencias derivadas de diversos acercamientos al Sonero Mayor desde el plano de la ficción literaria.

De Bolero (Lisandro Otero, Letras Cubanas, 1984), primera aproximación narrativa a la vida de Bartolo Maximiliano Moré Gutiérrez, a la fecha han sido varios los autores nacionales que, directa o tangencialmente —pero principalmente lo segundo, la verdad sea dicha—, han abordado semejante interés temático en sus obras.

Como bien se encargan de consignar en el prólogo los compiladores del texto, los habaneros Dulce María Sotolongo Carrington y Félix García Acosta, serían los casos, por ejemplo, de Guillermo Cabrera Infante y Tres tristes tigres; Abilio Estévez y Tuyo es el reino; Pedro Pérez Sarduy y Las criadas de La Habana; y Jesús Díaz y Las iniciales de la tierra, por citar algunos en el territorio conspicuo de la novela.

La investigación de ambos intelectuales llegó un punto durante el cual comprobaron que en la cuentística el Benny es alguien poco atendido; de tal que el empeño de fraguar este libro de narraciones breves haya estado signado por lo difícil del objetivo.

No obstante, en virtud de su exhaustivo quehacer de rastreo, los artífices del volumen logran configurar un material literario donde no parece ser tan abierto (como en la realidad sí lo es) el cisma que separa la observación del artista desde la atendida comarca de la no ficción y desde la mucho menos poblada de la ficción.

Afirman los compiladores del volumen editado por Alicia Martínez Lecuna que “los cuentos y fragmentos de novelas compilados tienen como elemento común el respeto y admiración que sentimos los cubanos por él. El pueblo es el que escribe, un pueblo formado por intelectuales, músicos, negros, mulatos, blancos, cubanos de aquí y allá que se unen a este homenaje devolviéndonoslo con una vida renovada desde la perspectiva de cada autor.

Aquí encontrará el lector al Benny antes del Benny; al Benny niño; al que vino a La Habana en busca de fortuna; al Benny en México, Venezuela, en su querido Alí Bar y en casa con su familia. Algunas mujeres serán sus amantes y muchos conocerán el amor por sus canciones. Aquí hay un solo narrador que con voz de pueblo dice con orgullo: Benny ¡Te quedarás!”.

El flamante título de la Colección Caminante de la Ediciones Mecenas (el cual se encuentra en proceso de artes finales y deberá estar listo o bien para el 24 de agosto, centenario del homenajeado, o bien de cara al Festival Internacional de Música Popular que lleva su nombre, en septiembre) integra narraciones de Roberto Fernández Retamar, Bobby Carcassés, Nieves Cárdenas López, Lázaro Gual, Francisco Segundo Martínez Sosa, Manuel Esteban Taño de la Paz, Dulce María Sotolongo, David Martínez, Reynaldo Duret Santana, Gustavo Vega Izquierdo, Juan C. García Guridi, Jorge Luis Garcés, Rogelio Riverón, Frank Campos Hernández y Víctor Joaquín Ortega, entre otros. Amén de fragmentos de algunas de las novelas arriba citadas u otras.

Este libro rigurosamente cuidado en su curadoría, edición y diseño/ilustración de cubierta (a cargo de Reynaldo Duret Santana y Milton Bernal Castro, en similar orden) es una pieza de significación a escala particular y general, toda vez que emprende una gestión editorial nunca antes acometida y se instituye en suerte de parapeto o puente de acceso universal hacia una de nuestras personalidades culturales más internacionales.

En los agradecimientos del volumen los compiladores y prologuistas aluden a dos de las máximas responsables de la materialización de un proyecto ya a punto de convertirse en realidad: Alicia Martínez Lecuna, directora del Centro Provincial del Libro y la Literatura, y Niuris Maza Silgueiras, directora de Ediciones Mecenas. Este periódico se suma al criterio de los antologadores y pondera a la institución cultural liderada por la primera, por ejecutar una acción de verdadero sentido y significación culturales, justo en las fechas de un centenario que, desafortunadamente, hasta ahora en Cienfuegos no ha concitado la repercusión debida, en ningún plano.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana. Periodista del diario 5 de Septiembre y crítico audiovisual. Miembro de la UPEC, la UNEAC, la FIPRESCI y la Asociación Cubana de la Crítica Cinematográfica