Te alquilo una novela

En muchos años nunca he escrito sobre una película o novela. Desde hace mucho, eso ha estado en las manos y la mente expertas de mi colega y amigo Julio Martínez Molina. Pero ahora violo la “castidad” y abordo la turca Te alquilo mi amor, porque me atrapó o me dejé atrapar.

Realmente no soporto los audiovisuales violentos, con asesinatos, muertes, atropellos, abusos… Siempre he tenido la concepción de que la TV es para entretener, educar y recrear y no para incorporar aristas al estrés o tener que asumir malos ratos frente a la pantalla

Te alquilo mi amor, la comedia más exitosa de la historia de Turquía, fue una buena propuesta del canal Multivisión, porque primó en ella la ternura, la pasión, el amor y la defensa de la familia, aspectos que están en deuda con la vida cotidiana, no sé si en Turquía, pero sí en la Cuba nuestra, querida, pero muy imperfecta en cuanto a educación formal y sentimientos.

El drama fue más allá del amor apasionado y a la vez conflictivo de Defne y Ómer, dos bellos actores que actuaron de manera magistral. La camarera que necesitó dinero para pagar una deuda de su hermano, que cuidaba con esmero a su abuela y hermanos, encontró de manera fortuita el amor de su vida y lo defendió a “capa y espada”.

Elcin Sangu y Baris Arduo dan una lección de buena actuación, aunque el protagonismo, a mi modo de ver, también le pertenece a Coray, un actor que interpreta a un homosexual egocentrista, completamente desdoblado, simpático, amigo de sus amigos y además, talentoso.

Todo en la novela fue dulce, romántico, atractivo, tierno…, como -creo-, debe ser para esparcir a través de la pantalla del televisor los avatares del tiempo y los días el estrés cotidiano. Porque si me van a exponer violencia, golpes, agresiones físicas y de palabras, maltratos, prefiero no ver nada.

Te alquilo mi amor deja un vacío. Imagino que los directivos del canal Multivisión hayan pensado qué poner para cubrirlo y entretener.

Recientemente un familiar que acumula 84 años me dijo: “Estoy atrapado por Te alquilo mi amor”. Y lo expresó con entusiasmo, con total convicción. Solo esa afirmación justifica la valía de la puesta.

La novela nos exhorta reiteradamente a creer en los milagros. Y lo juro: creo en ellos y no dejaré de creer.

Doy gracias por la feliz idea de incorporarla a la parrilla de la programación de ese canal que poco a poco ha ganado espacio en los televidentes cubanos y que me tiene “preso”, no solo por esa “aventura”, sino también por muchas más.

Entonces, le alquilo la novela, digo… si quiere dejarse atrapar.