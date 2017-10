Susana Vieira: “Si llegué a donde llegué, fue con talento y con inteligencia”

Entra sin pedir permiso cada noche a los hogares. No importa la piel que vista, todas le sientan porque es una excelente profesional. Con su carisma y belleza, la actriz brasileña Susana Vieira (la Pilar de Rastros de mentiras que anoche culminó su andadura en Cubavisión) ha logrado despertar las simpatías y la admiración de los televidentes cubanos.

Su verdadero nombre es Sônia Maria Vieira Gonçalves, Susana es tan solo el apelativo artístico tomado del patronímico de su hermana, la también actriz radicada en Argentina, Susana Gonçalves. Nació en Sao Paulo el 23 de agosto de 1942. Hija del agregado militar de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y de una funcionaria del consulado, la “diva de las telenovelas brasileñas” vivió su primera infancia en Argentina y allá estudió ballet en la escuela de danzas del Teatro Colón.

Ya establecida en Brasil y tras un período de entrenamiento en el ballet clásico del Teatro Municipal de São Paulo, irrumpió por primera vez en la televisión en 1963, como parte del cuerpo de baile de la TV Tupi. Fue allí que el director Gabus Cassiano Mendes la conoció, percibió su talento y la colocó en el elenco de series y telenovelas.

El año 1970 coronó su entrada a la prominente TV Globo, medio en el cual participó en 38 telenovelas a lo largo de 34 años. Ello la convirtió en una de las actrices con mayor aparición televisiva en todos los tiempos.

A la pequeña pantalla cubana llegó en el protagónico de La sucesora. Luego ha vuelto a deleitar con su histrionismo en telenovelas como Mujeres de arena, La próxima víctima, Por amor, Mujeres apasionadas, Señora del destino, Dos caras, y ahora en Rastros de mentiras. Conocedora de este universo audiovisual, no duda en hacer críticas al modo de concebirlo en los países de habla hispana: “No entiendo cómo las telenovelas de habla hispana no abandonan las historias de niñas tontas que quieren casarse con un chico rico. Eso es lo diferente de la TV brasileña. Proponemos un argumento distinto. Porque esa no es la realidad, no es la vida ni el objetivo de una mujer”, expresó en cierta ocasión.

Con igual énfasis, la actriz (también madrina de una escuela de samba) defiende la eficacia de los actores y actrices que superan la edad de la juventud. “En Brasil el culto al físico existe y hay que estar bien, pero en la TV las divas somos las personas que tenemos más de 45. Los protagonistas deben tener esa edad y la gente joven debe estar a su alrededor. Siempre hay parejas jóvenes, pero para cargar el texto y el peso dramático necesitan de una viejita”, afirmó.

Sin reparar en los años vividos, Susana se siente seductora y cree que la disciplina y la determinación le dan las fuerzas para mantenerse vigente en ese mundo tan competitivo. “Me gusta seducir por la inteligencia. Si fuese solo por belleza, no, porque Río de Janeiro está lleno de mujeres lindísimas y con cuerpos maravillosos. Estoy en esta carrera hace muchísimos años y si llegué a donde llegué, no fue únicamente por la seducción. Fue con talento y con inteligencia”.