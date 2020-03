Los resultados del supermartes en Estados Unidos calientan y polarizan aún más la contienda de las elecciones primarias entre el ex vicepresidente Joseph Biden y el senador por Vermont Bernie Sanders, contrincantes en la puja por la tolda azul.

La campaña de Biden revive, al ganar nueve estados, pero Sanders toma California, señala este miércoles el diario The New York Times al valorar el resultado aunque todavía las cifras finales de California no se conocerán en varios días.

El voto del martes confirmó que la victoria de Biden en Carolina del Sur fue un ‘cortafuego’ que además de darle vida a su casi moribunda carrera le sirvió para levantarse como la mejor opción de los moderados ante el paso de Sanders, representante del ala más liberal del llamado partido azul.

La mayoría de los expertos y medios de prensa hablan ahora de la gran actuación del ex vicepresidente y aspirante a la nominación en la convención partidista en Milwuakee, en julio, pero su rival no está acabado luego de ganar, según conteos, gran parte del botín de California que repartió 415 delegados.

Lo más que hizo el voto del martes fue polarizar las fuerzas entre los dos contendientes principales, Biden y Sanders, en especial tras el anuncio esta mañana de la salida del ex alcalde Michael Bloomberg, quien abandona la puja tras gastar más de 500 millones de dólares en su campaña.

En su cuenta en Twitter el multimillonario escribió: “Hace tres meses entré en la carrera presidencial para derrotar a Donald Trump. Hoy me voy de la carrera por la misma razón […], porque para mí está claro que quedarme hará que sea más difícil lograr ese objetivo”, agregó.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I’m leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It’s clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

