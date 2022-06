Suman más de mil los muertos por terremoto en Afganistán

Las autoridades afganas elevaron a más de mil el número de muertes y a más de un millar y medio los heridos por el terremoto de 6,1 grados que afectó las provincias de Paktika y Khost y se sintió también en Pakistán e India.

El Departamento de Información y Cultura de la provincia de Paktika, la más afectada por el sismo, confirmó una nueva cifra de más de mil personas muertas y más de mil 500 heridas en los distritos de Gatan y Barmal, informa la agencia estatal afgana de noticias, Bakhtar.

#BREAKING ; More than 1000 people were killed and over 1500 others injured in Tuesday night’s #earthquake in #Gayan and #Barmal district of #Paktika province alone, Head of Information and Culture Department of the province told BNA. The death toll is likely to rise, he added. pic.twitter.com/mI8HZy6SFX

Pero el balance de fallecidos aumentará en las próximas horas, en primer lugar, porque esta cifra no incluye a quienes murieron en otras zonas de la provincia de Paktika y de la adyacente Khost, donde se ha situado el epicentro del sismo. Así que el balance conjunto podría ser muy superior, cuando las autoridades den una cifra unificada.

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Paktika, en el este de Afganistán, durante la madrugada de este miércoles (22.06.2022). Los medios locales informaron que una aldea en la provincia quedó completamente destruida.

El departamento meteorológico del vecino Pakistán también informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1, mientras que el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) informó un sismo de magnitud 5,9, con una réplica ligeramente más débil y un epicentro a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Khost en Afganistán.

La agencia de noticias estatal Bakhtar, que ha estado actualizando sobre las cifras de víctimas, dijo que los rescatistas están llegando en helicópteros de las fuerzas de seguridad afganas.

Unconfirmed news & photos of casualties & destruction are coming from the different parts of the south east of #Afghanistan after the last night’s #earthquake. It is said that dozens are died in Geyan, Spere & some other districts of Paktika & Khost. More details to come. pic.twitter.com/opHE7ZTXnZ

— Kabir Haqmal (@Haqmal) June 22, 2022