Sudafricanos reclaman devolución de diamante del cetro de Isabel II

Movimientos políticos sudafricanos propusieron cambios constitucionales tras la muerte de la reina Isabel II, a la vez que reclamaron la devolución de las joyas «robadas» durante el dominio británico y reparación por los daños que provocaron.

Una de las piezas requeridas es conocida como la Gran Estrella de África, cortada del diamante Cullinan, de 500 quilates, que se encuentra en el cetro que usó la monarca.

Una de las personas que alzó la voz fue el parlamentario Vuyo Zungula, del Movimiento de Transformación Africana, quien detalló una lista de reclamos. «Sudáfrica debería dejar la Mancomunidad de Naciones, demandar reparaciones por todo el daño causado por el Reino Unido, redactar una nueva Constitución basada en la voluntad del pueblo de Sudáfrica y no en la carta magna británica, y demandar la devolución de todo el oro y los diamantes robados», expresó.

The world’s largest diamond, Cullinan Diamond, was stolen from Africa and pieces put on the British sovereign crown, royal scepter and the rest in the royal jewel collection.

The British claimed it given to them as a symbol of friendship and peace yet it was during colonialism. pic.twitter.com/c42oQ6zfLf

