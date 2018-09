¿Sorpresivo “premio”?

Como es habitual, nuestro semanario siguió al pie de la letra la actuación de los deportistas cienfuegueros en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en la ciudad colombiana de Barranquilla, y en esta misma página los lectores vieron los rostros de nuestros representantes, los cuales protagonizaron la mejor actuación de la Perla del Sur en la cita regional.

Entre ellos destacó la joven Adriana Artiz Ataury, quien regresó a la Patria con botín de tres metales (uno de cada color) en el bádminton. Por eso nos sorprende sobremanera la carta recibida en nuestra Redacción, que nos informa la inesperada separación de Adriana de la selección nacional de esa disciplina, nada menos que por bajo rendimiento.

Dejamos a su consideración, la misiva escrita por su madre.

En la edición semanal del periódico 5 de Septiembre de la provincia de Cienfuegos, día 10 de agosto del año en curso, aparece una foto con el siguiente pie: “Adriana Artiz consiguió una medalla de cada color”, era parte de un artículo que hacía referencia a la actuación de los deportistas cienfuegueros en los recientes Juegos Centroamericanos de Barranquilla/2018, la cual consideraba su autor de “histórica” y quien escribe estas líneas, madre de la mencionada Adriana, guarda con orgullo dicho artículo (aunque no es la primera vez que ella, modestamente, ha sido noticia).

Mi hija tiene 20 años de edad, practica el bádminton desde los 11 y los que la conocen saben cuánto le ha dedicado de su joven vida, dando “lo mejor de sí”, como repiten siempre los atletas cubanos.

En realidad, como madre, tuve la preocupación de si estaba mi hija en lo correcto, pues pienso que es inseguro el futuro de un deportista, pero decidí que siguiera el camino por ella elegido cuando, en 2013, la seleccionaron para integrar el Equipo Nacional de Bádminton, con 15 años.

El 25 de agosto de 2018, a solo quince días de aparecer el artículo mencionado al comienzo de la presente, mi hija es informada de su baja por escaso rendimiento deportivo, sus entrenadores decidieron que no ha tenido un buen desempeño y a su edad no le queda algo por hacer en el bádminton. Adriana, naturalmente, se siente frustrada y sin estar de acuerdo, acató la decisión. Sé cuánto mal le ha hecho y por eso no quiero callar lo que me quita el sueño:

Primero que todo, mi condición de madre no avala el talento deportivo de Adriana y mucho menos tengo los conocimientos para cuestionar la preparación de los especialistas que determinaron su baja…, lo que sí cuestiono es el proceder: ¿cuántas medallas serían suficientes para ganar su permanencia en el equipo nacional? ¿Es ético despedir a una joven que aún debía estar celebrando los triunfos conseguidos con esfuerzo? ¿No podrían sus entrenadores continuar observando, siguiendo de cerca su actuación futura – inmediata antes de eliminarla así?

¡Qué amargo fin tuvo su paso por el deporte al que ha dedicado exactamente la mitad de su vida!

Aún Cuba festeja el triunfo de sus atletas en Barranquilla y ya Adriana “saborea” el “regalo” de sus entrenadores, quienes, definitivamente, no son esos “padres” de los que hablan con gratitud muchos atletas cubanos en las entrevistas, personas justas que ayudan y quieren a los jóvenes deportistas como a hijos.

A los hijos se les ha de reconocer el esfuerzo y estimularlos cuando lo merecen, debe aplaudirse la voluntad y la disciplina. ¿Dónde están la psicología puesta al servicio del deporte, la atención a los jóvenes atletas…y todas esas cosas de las que se habla en los medios?

Adriana a sus 20 años buscará otro camino, no les quepa duda, pero ellos (los entrenadores) siguen allí, ojalá todos los adolescentes que comienzan, tengan más suerte y al llegar a la cancha encuentren a un padre verdadero que no acabe con sus sueños.

Agradeciendo su atención, con saludos.