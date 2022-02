Softbol de veteranos, familia y calidad de vida

Cada domingo los veteranos asisten al terreno ubicado en la Plaza de la Ciudad para mostrar sus habilidades en el softbol. Pero este último contaron con un aliciente extra: celebrar el octavo aniversario de un proyecto que persigue, en primerísimo orden, mejorar la calidad de vida de sus miembros.

No faltaron los reconocimientos a los fundadores de la excelente idea, liderada por Juan Díaz Hernández, el profesor que se ha entregado en cuerpo y alma a esta, su otra pasión.

En el sencillo pero emotivo acto, autoridades del Inder Municipal hicieron entrega de implementos deportivos al proyecto, y a su vez los veteranos donaron pelotas al organismo deportivo para la práctica del béisbol infantil.

Luego se entregaron a la competencia que efectúan cada fin de semana, en la cual toman parte tres selecciones, cuyos jugadores sobrepasan en la gran mayoría los 50 años.

«De verdad me siento muy emocionado -confiesa Juan. Y es que esto lo iniciamos unos cuantos amantes del deporte, y mira, ya vamos por ocho años y con muchas incorporaciones. No ha sido fácil y hemos enfrentado muchos obstáculos, pero cuando las cosas se hacen de corazón tienen que brindar frutos.

«No podemos dejar de agradecer al Inder del municipio, que siempre nos ha brindado su apoyo, y a otros organismos como el Micons, que desde hace buen tiempo nos asegura la merienda, pues aquí empezamos a jugar bien temprano y terminamos alrededor de las dos de la tarde».

Varios de los protagonistas del proyecto ofrecieron sus declaraciones.

«Esto para mí es todo. Me permite ejercitar el cuerpo y la mente. Aquí nos entretenemos y confraternizamos. Puedo decirte que somos una gran familia, y estamos juntos tanto en los buenos como en los malos momentos», nos cuenta Juan Carlos Mondejar.

Humberto Agüero tiene 66 años y reconoce que ya no puede vivir sin estos encuentros de domingo.

«Sufrí un infarto cardíaco y por eso trato de no correr mucho ni hacer grandes esfuerzos, pero entonces me dedico a pitchear, pero de que juego, juego. Aquí estaré mientras mi cuerpo me lo permita».

Otro que arde en deseos porque llegue el domingo es Luis Jiménez. «Sin esto creo que ya no puedo vivir. Y no es sólo la competencia, sino los lazos que hemos creado. Todos somos uno, te lo juro. Me lleno de energía positiva cada vez que llego al terreno».

Para Alexis Ercia, director municipal del Inder, el proyecto es un ejemplo a seguir en nuestro territorio.

«Es pura calidad de vida y esparcimiento para personas de la tercera edad. Se juntan obreros de muchos sectores, jubilados y hasta expeloteros, y han formado un grupo donde se aprecian enormes valores. Por eso seguiremos apoyando, y exhortamos a otros que se sumen al ejercicio físico, sin dudas una de las mejores medicinas para el cuerpo y el espíritu. Aquí tenemos una muestra fehaciente».

Y ya que hablamos de futuro, nos interesó conocer hasta cuándo piensa Juan Díaz seguir con este proyecto, el cual ha trascendido las fronteras de la provincia, pues desde hace años los veteranos efectúan topes con homólogos de otros territorios del país.

«Mientras tenga fuerzas estaré. Pero ya son 75, y en algún momento tendré que decir adiós. Creo que lo más importante es que, con Juan Díaz o sin él, esto siga consolidándose, y haya softbol de veteranos por siempre».