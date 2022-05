Sobre eventos epidémicos adversos en el aniversario 57 del Pediátrico

Durante la jornada final de la Convención Científica, Aniversario 57 del Hospital Pediátrico Universitario de Cienfuegos, le fue conferido a la Dra. Lissette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría (GNP), el premio Enrique Barnet, máxima distinción de Salud en el territorio, a tenor de su labor profesional.

Se desarrollaron en la institución varias actividades académicas, entre las que sobresalieron tres conferencias con la interacción e intercambio de especialistas, residentes y estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas. La primera, impartida por la titular del GNP, versó sobre los eventos epidémicos adversos; y el resto, relacionadas con la Cardiología, por parte de las doctoras Mariela Céspedes Almira y Dunia Benítez Ramos, del Hospital William Soler, sede de la Red Pediátrica Nacional de Cardiología.

En un aparte con López González, inquirimos sobre el tema trending ahora mismo en el mundo: la hepatitis aguda, grave y de causas desconocidas que afecta a la población pediátrica, reportada en el Reuno Unido y una veintena de países.

«En Cuba no se han reportado casos hasta la fecha, la hepatitis no es una enfermedad nueva, pero hemos conocido que desarrolla formas más graves, y no se conoce la causa, de modo que estamos al tanto, nos preparamos, estudiamos e investigamos sobre el tema.

«Me gustaría recordar que en Pediatría, el manejo de las situaciones de salud tiene características especiales, pues no sólo interacúan los pacientes y el personal asistencial, sino que tiene un tercer eslabón importante a tener en cuenta, que es la familia. Entonces, el mensaje para Cuba y para los cienfuegueros en particular, donde nos encontramos hoy, resulta un pedido a reforzar la higiene de las manos, de los alimentos, y beber agua segura, entre otros; y lograr un ambiente seguro, para prevenir las infecciones de cualquier tipo», abundó.

En el curso de este 12 de mayo, fecha en la que se arriba al aniversario 57 del «Pediátrico», tendrán lugar actividades de salutación a esos consagrados hombres de ciencia que salvan vidas, en las que se rendirá homenaje, además, a los enfermeros en el Día Internacional.