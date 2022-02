Sistema de Vivienda en Cienfuegos: transformar para avanzar

Con la certeza de que puede lograrse mucho más a partir de romper el inmovilismo, aprovechar óptimamente los recursos y brindar seguimiento a los procesos hasta su culminación satisfactoria, los especialistas, cuadros y trabajadores del sistema de la Vivienda en la provincia cienfueguera pasaron revista a los resultados de 2021 y proyectaron acciones para el actual año.

Sin dejar de reconocer el cumplimiento del plan previsto de construcción de casas para el período precedente, Alexandre Corona Quintero, gobernador, enfatizó en lo vital de prestar mayor prioridad al plan de las Células Básicas Habitacionales (CBH), las cuales están destinadas, precisamente, a aquellas personas en situación de vulnerabilidad; por lo cual está urgido de sensibilidad y seguimiento para concretar resultados alentadores.

“Es preciso caracterizar bien cada caso en los territorios. No se trata solo de asignarle los recursos materiales, sino de ocuparnos y preocuparnos de que las CBH se inicien y concluyan en beneficio de los que han recibido subsidios. Todavía hoy existen 67 de esas construcciones que no han iniciado hace más de un año y eso no puede permitirse”, afirmó el gobernador quien insistió, además, en lo importante de lograr máxima calidad en todo cuanto se hace.

Con sentido crítico, Magdiel Rodríguez Capdevila, subdirector legal, se refirió al cumplimiento de los trámites relacionados con la vivienda en los cuales intervienen otras entidades; sin embargo, “siempre la responsabilidad recaerá en nosotros porque es en la entidad donde inician y terminan esas tramitaciones; de ahí que ninguna de las dificultades que pueden presentarse nos deben resultar ajenas”.

Por su parte, Teresita Roldán Fumero, directora provincial, llamó a ganar el protagonismo que se demanda del sistema de la Vivienda tanto para cumplir el plan previsto como para asumir la atención a los 42 barrios vulnerables, sitios en los que la mayor cantidad de dificultades se concentran, justamente, en los inmuebles.

EN 2022

Garantizar el cumplimiento del cuarto año de cumplimiento de la Política de la Vivienda, continuar el programa de reducción de vulnerabilidades en las cubiertas ligeras, priorizar las acciones de rehabilitación y construcción de viviendas; cumplir los destinos priorizados de subsidios, afectaciones climatológicas y madres con tres o más hijos son algunas de las líneas que se acometerán los en la actual etapa.

Según precisó la directora provincial de la Vivienda, en Cienfuegos deben materializarse mil 86 moradas; de ellas la mayoría por esfuerzos propios, con 507, mientras que entre las entidades con responsabilidades constructivas sobresale la Empresa de Mantenimiento y Construcción con 81.

Respecto a los planteamientos que requieren solución, se atenderán alrededor de 115; en tanto las rehabilitaciones y conservaciones, la propuesta asciende a 202 acciones; de ellas 10 intervenciones en cuarterías.