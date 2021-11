Síntesis del Informe de balance a la Asamblea del PCC de Aguada, Cienfuegos

El VIII Congreso del Partido ha tenido su continuidad con la implementación en el territorio de los acuerdos, ideas, conceptos y directrices, las acciones emprendidas, han permitido asegurar su comprensión y aplicación.

Un momento importante lo constituyó la preparación de los cuadros del Partido y las organizaciones políticas y de masas, con vistas a multiplicar el análisis en sus estructuras de base y definir medidas concretas para transformar el trabajo político ideológico en los diferentes escenarios de actuación. Además, la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Consejo de la Administración y las entidades administrativas discutieron el documento y aprobaron estrategias para la implementación en el ámbito de sus competencias.

Se desarrolló el proceso de consulta de los temas a considerar en la elaboración del informe para la asamblea, fueron seleccionados 26 centros de los sectores más representativos del territorio, con la participación de militantes y trabajadores.

Posteriormente, se propicia el análisis en las organizaciones de base del Partido del informe de balance que ustedes han tenido la oportunidad de evaluar y que pretendemos discutir en esta asamblea, fue un verdadero ejercicio de democracia, con la presencia de 3279 trabajadores, de ellos 1856 militantes, luego de ser aprobado por el comité actual. Además, se evaluó en 2 reuniones de secretarios generales, se intercambió con los delegados del Poder Popular, el Consejo de la Administración, los directores de los centros del territorio y se estudió con profundidad por zonas de trabajo con los delegados e invitados a esta Asamblea.

Se presentó a los secretarios generales la candidatura a miembros del Comité Municipal para su conocimiento y divulgación en las organizaciones de base, teniendo en cuenta que estos compañeros se habían propuesto desde el mes de mayo cuando fue necesario detener el proceso de balance. Esta consulta se realizó en todos los núcleos del municipio, lo que permitió enriquecer las propuestas y asegurar que la candidatura la integraran los compañeros con más posibilidades.

Las principales tendencias derivadas de los debates realizados, están relacionadas con la necesidad de fortalecer la ejemplaridad y combatividad de la militancia en función de consolidar el funcionamiento de la organización, el trabajo político ideológico diferenciado con los jóvenes, la selección y preparación de los cuadros y sus reservas, el combate en las redes sociales y la transformación de los resultados productivos vinculados al desarrollo cañero azucarero, el autoabastecimiento municipal y los programas arrocero y ganadero.

Considerando lo acontecido en el 8vo Congreso y los aspectos que constituyen debilidades para el Comité Municipal, se trabajó en la adecuación y perfeccionamiento del sistema de trabajo del Partido, las organizaciones políticas y de masas, el Gobierno y las administraciones.

Dando cumplimiento a los objetivos propuestos, el Buró Municipal del Partido, ha favorecido un provechoso vínculo e intercambio con trabajadores y jóvenes de los diferentes sectores de la sociedad, en particular el establecido con los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos, las Ciencias Médicas y la Enseñanza Media Superior, aportando propuestas e ideas enriquecedoras de como continuar fortaleciendo el diálogo intergeneracional, espacio propicio para identificar posibles canteras de reservas.

De manera simultánea, se ha desplegado un amplio movimiento político, para revitalizar el trabajo en ocho barrios y comunidades de las más complejas del municipio, con jornadas de intenso debate e intercambio con la población. A los militantes los llamamos al combate y ser ejemplo, a los activistas por zonas de residencia le fue reafirmada su responsabilidad en la orientación y control de los compañeros que atienden. Así como las direcciones de los destacamentos de respuesta rápida, recibieron una preparación para estar en mejores condiciones de enfrentar las acciones subversivas y no permitir que ningún vende patria u oportunista pretenda socavar la Revolución desde su espacio más genuino.

Constituye una prioridad para el Comité Municipal del Partido, el fortalecimiento de la vida interna de la organización, que permita ejercer en mejores condiciones el papel de vanguardia política de la sociedad. Un elemento indispensable para sostener la unidad que se forja desde el Partido, es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actuación en todos los ámbitos, consecuente con los valores éticos y morales de la Revolución.

Arribamos a este balance cumpliendo la proyección de crecimiento en el último quinquenio, incrementando de manera sostenida la membresía, aunque hay sectores donde resulta insuficiente la labor de captación, como en salud pública, educación, el sector azucarero, los campesinos y el sector no estatal.

Los militantes de la UJC, no constituyen la fuente principal de ingreso, solo se crece con el 30.5% de sus militantes, siendo insuficiente la atención brindada a los jóvenes, existen núcleos como la UEB Agroforestal, Asistencia Médica, Mantenimiento Vial, Acueducto y Aseguramiento Empresa de Granos que no crecen, aun cuando cuentan con un alto potencial de trabajadores y jóvenes, lo que demanda un trabajo diferenciado para fortalecer la conciencia política en su universo de influencia.

La vinculación estrecha con las masas es una exigencia para las organizaciones de base, hoy más que nunca, resulta necesario hacerlas partícipe de las principales tareas que se desarrollan en los centros de trabajo y las comunidades, sin embargo, lo que se hace en esa dirección no es suficiente, ya que solo el 75% de los núcleos invitan a sus reuniones personas no militantes y no siempre aportan con su participación a la solución de los problemas, existiendo formalismo en los análisis que se realizan.

Las nuevas formas de atención a la base y el trabajo por prioridades, han tenido seguimiento y control por parte del Buró Municipal del Partido, no obstante, persisten dificultades como la falta de preparación individual de los funcionarios, el acompañamiento y conducción del Buró, así como falta de rigor y profundidad en los análisis que se realizan, existiendo debilidad en el actuar de la militancia y falta de exigencia hacia los administrativos por parte de los núcleos del Partido.

Los resultados de la empresa estatal socialista no están en correspondencia con las medidas aprobadas y las facultades otorgadas al sistema empresarial, existe falta de capacitación y desconocimiento por los cuadros y trabajadores, por otro lado, las organizaciones de base del Partido, no abordan estos temas con la profundidad y sistematicidad que se necesita, para lograr el cambio de mentalidad en los encargados de su implementación.

Durante el quinquenio,el territorio muestra incumplimientos en indicadores económicos, en particular en producciones físicas como el azúcar crudo y el arroz consumo, durante los 2 últimos años los resultados de la economía no son favorables, existiendo un decrecimiento en los ingresos, como consecuencia del déficit de algunas materias primas e insumos, incumplimiento de las ventas netas, las utilidades y deficiencias en la gestión empresarial, cerrando con pérdidas la Empresa Agroindustrial de Granos.

Con relación a la política de precios, ha faltado agilidad por el Consejo de la Administración para la evaluación y definición de los precios de determinados productos que son de su competencia, además ha sido insuficiente el control y la exigencia desde el observatorio de precios y débil el enfrentamiento por los organismos correspondientes, este es un asunto a transformar con urgencia, con una mayor implicación de las organizaciones de masas y la atención con la inmediatez requerida, a las quejas y denuncias de la población.

La producción de azúcar y sus derivados en los últimos 5 años, ha tenido resultados inestables. Elementos negativos han sido la disminución en la disponibilidad de caña a moler con la caída de los estimados y el decrecimiento en el rendimiento por hectárea, incidiendo en este resultado, la falta de determinados insumos, a la vez que persisten deficiencias en las atenciones culturales a la caña, la deficiente incorporación de la fuerza laboral y el aprovechamiento óptimo de la jornada laboral en las bases productivas.

Los incumplimientos en la tarea diaria y los altos volúmenes de materias extrañas en la caña han afectado los indicadores de la industria, las causas principales radican en la poca permanencia de los jefes en el pelotón de corte, falta de agilidad en la solución de las roturas e indisciplinas tecnológicas, en este sentido, resultó insuficiente la exigencia y el control por las organizaciones de base del Partido, con mayor incidencia en la CPA Ramón López, las UBPC Desquite, Regadío y Victoria.

Con relación a los cultivos varios, no se cumple con los planes. En este periodo se ha trabajado para cumplir el autoabastecimiento municipal, alcanzando 24,5 lb percápita por habitantes. Existe resistencia en algunos productores en sembrar más áreas, aplicar las alternativas como los bioproductos, las técnicas agroecológicas y el intercalamiento de cultivos. Se trabaja en el incremento de la siembra, la utilización de la tracción animal y el desarrollo del polo productivo de Venero.

Es necesario un mayor seguimiento desde el Buró Municipal del Partido y el Consejo de la Administración, a la implementación de las 63 medidas para el desarrollo de la agricultura, falta agilidad y gestión por los consejos de dirección del sistema empresarial, es insuficiente el vínculo desde la Delegación de la Agricultura, la comisión agraria, las empresas, las juntas directivas y el Buró de la ANAP con los productores para esclarecer dudas, preocupaciones y brindar más información y orientación sobre la utilidad y las bondades de estas decisiones.

El programa arrocero ha venido desarrollándose sostenidamente a partir del proceso inversionista, el crecimiento de la maquinaria, la aplicación de la ciencia y la técnica, no obstante, ha existido en los últimos 2 años un decrecimiento de la producción a partir de factores objetivos y subjetivos.

Las principales dificultades son la falta de seguimiento y control por parte de la Empresa Agroindustrial de Granos, la Delegación de la Agricultura y las Juntas directivas de las formas productivas, en los núcleos del Partido faltó también seguimiento, control y exigencia a los responsables, lo que provocó el desvío de las producciones y el incumplimiento del plan, desde el Buró Municipal del Partido se realizaron varias acciones de chequeo y control, además se trabajó como prioridad terminando los análisis en las juntas directivas y en los núcleos, en tal sentido fueron aplicadas 12 medidas políticas y 13 administrativas.

La ganadería en el territorio no alcanzó indicadores positivos, la producción de leche se incumple al cierre de junio al 75.9%, dejando de entregar 381.8 mil litros de leche, entre las causas están, el desvió y la venta de leche sin cumplir la contratación, la insuficiente siembra de pastos y forrajes el cual alcanza solo 63%, ha faltado el trabajo político campesino a campesino desde las organizaciones de base de la ANAP, así como una atención diferenciada al programa de siembra de plantas proteicas.

La coyuntura actual, amerita una transformación del trabajo político e ideológico a realizar, hacerlo de manera creativa, diferenciada, personalizada y continuar con la utilización de métodos y vías de comunicación más diversas y eficaces, aspectos estos que no siempre se logran, influyen la insuficiente preparación de los cuadros políticos y administrativos y el débil aprovechamiento por los núcleos de los espacios para la preparación política ideológica de los militantes y trabajadores.

Aunque se ha avanzado en la atención política del Partido a la UJC, los resultados alcanzados aún no se corresponden con las exigencias de estos tiempos. En este sentido, no están siendo utilizadas en toda su amplitud las diversas vías con que cuenta el Partido para la atención juvenil, no siempre se le da la intencionalidad necesaria a las reuniones conjuntas y a la participación de los secretarios de núcleos en las reuniones de los Comités de base.

Persisten dificultades en el funcionamiento de las estructuras de los CDR y la FMC, pues no se cumplen a cabalidad todas las tareas que les corresponden, mientras se observan insuficiencias en las organizaciones de la ANAP. En todas ha sido coincidente los problemas con la política de cuadros fundamentalmente en la base, al no identificar las canteras de reservas según lo establecido.

La atención política a los actores del sector no estatal se perfecciona, definiendo acciones con los organismos rectores, a partir del vínculo permanente con estos trabajadores, no obstante, se requiere de mayor asesoría y sistematicidad en el seguimiento a sus planteamientos, el cumplimiento de la legalidad, el pago de los tributos y la afiliación sindical, esto último con mayor incidencia en los sindicatos de Comercio y Transporte.

Para el enfrentamiento a la Subversión Política Ideológica en el escenario virtual, contamos con 305 celulares corporativos para el combate en las redes sociales, están definidos los cibercombatientes, se creó el grupo aguadenses en combate y los comunicadores junto a los militantes y trabajadores con acceso a internet divulgan a través de sus perfiles personales y las páginas institucionales las actividades cotidianas, pero no es suficiente lo que hacemos hoy, necesitamos fortalecer el activismo desde los núcleos, los C/B de la UJC y las Organizaciones de Masas, pasar a la ofensiva, generando más contenido y con mayor calidad sobre nuestra realidad, transmitiendo la verdad de la Revolución Cubana.

El conocimiento de la historia de Cuba, es vital en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, existen experiencias de trabajo conjunto con la ACRC, el Museo Municipal, la emisora Aguada Radio, las direcciones de Educación y Cultura que propician un acercamiento diferente a nuestra historia, en particular la del municipio, a pesar de ello, persisten debilidades en la preparación de los profesores y en la cultura del debate sobre acontecimientos y hechos históricos con plena vigencia en la actualidad, necesitamos fortalecer las esencias de aprendizaje de la Historia Local.

En la medida en que seamos capaces los militantes de desterrar el formalismo en los análisis, romper la inercia en el funcionamiento de las estructuras de base, trabajar hombre a hombre, medir los resultados, discutir los problemas con profundidad y buscar soluciones implicando al resto del colectivo laboral o comunitario, estaremos en mejores condiciones para sumar, además desde los núcleos del Partido ha faltado mayor influencia, siendo insuficientes las acciones de comunicación que se realizan para enaltecer este proceso, limitando su repercusión social.

Esto requiere del Partido, un amplio despliegue de la política revolucionaria, debemos hacer debates sostenidos, dando argumentos sólidos, convincentes, precisos y con claridad, compartir con la población, tener en cuenta sus criterios, en especial con nuestra juventud, teniendo mayor vínculo con la base, enalteciendo siempre la dignidad y resistencia de nuestro pueblo, implementando los acuerdos del 8vo Congreso, buscando mayor democracia y soberanía popular.

El trabajo realizado, las insuficiencias señaladas en el informe, junto a los resultados alcanzados en los principales indicadores políticos, económicos y sociales del territorio, demuestran que a pesar de las dificultades, mientras forjemos la unidad, la cohesión entre los factores, la participación popular, el protagonismo de los jóvenes, con entusiasmo, con apego al cumplimiento del deber, reafirmaremos que: SI Se Puede resistir y avanzar en la construcción de un Socialismo próspero y sostenible.