Síntesis del Informe a la Asamblea de Balance del Partido de Abreus

Teniendo como premisa las palabras pronunciadas por Miguel Díaz–Canel Bermúdez Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, en la Clausura del 8vo Congreso, iniciamos nuestra Asamblea de Balance.

¨Lo más revolucionario dentro de la Revolución es y debe ser siempre el Partido, así como el Partido debe ser la fuerza que revoluciona a la Revolución ¨.

El 8vo. Congreso del Partido, que marcó la conclusión del proceso de transferencia ordenada de las principales responsabilidades por la generación histórica de la Revolución a las nuevas generaciones, constituye un reto superior por el compromiso que asumimos los cuadros en su continuidad con la implementación en el territorio de los acuerdos, ideas, conceptos y directrices derivadas del mismo, para lo cual se desarrollaron varias acciones que aseguraran su comprensión, aplicación y por sobre todo la continuidad y unidad de la Revolución.

Un primer momento lo constituyó la preparación del Buró con los cuadros del Partido y las organizaciones políticas y de masas y del gobierno con el objetivo de extender la discusión del documento Ideas, Conceptos y Directrices, resúmenes de las comisiones, los intercambios para el estudio, análisis y reflexión del informe central y el discurso clausura, lo que nos permitió rediseñar el Sistema de Trabajo del Partido en el Municipio, permitiéndonos perfeccionar la atención a la base. Unido a esto se desarrolló el proceso de consulta de los temas a evaluar en esta asamblea y posteriormente la presentación del informe de balance que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar y que pretendemos discutir en esta asamblea.

Con el objetivo de hacerlo más participativo y en un verdadero ejercicio de democracia se ha socializado en todas las organizaciones de base del Partido, en 46 centros de los sectores más representativos del municipio, agrupando a 1953 trabajadores de ellos 932 militantes, luego de su aprobación por los 38 miembros del comité actual, se evaluó en cinco reuniones de secretarios generales y estos a su vez en la reunión con sus militantes, se intercambió con los 51 delegados de la asamblea municipal del Poder Popular, se puntualizó además con el Consejo de Administración y los directores del territorio y se estudió detenidamente por zonas de trabajo con los 110 delegados a esta Asamblea.

Las principales tendencias estuvieron relacionadas con la necesidad de fortalecer la ejemplaridad y combatividad de la militancia en función de consolidar el funcionamiento de la organización, otros temas los constituyeron la adecuada selección, preparación y desarrollo de los cuadros, lograr mayor vínculo con el pueblo, transformar los resultados en frentes decisorios como la economía, la producción de alimentos, el desarrollo local, seguimiento al proceso inversionista, la atención a los jóvenes, así como la preparación y uso de los medios para el combate en las redes sociales.

También se presentó a los secretarios generales la candidatura a miembros del Comité Municipal para su conocimiento y divulgación en las organizaciones de base, teniendo en cuenta que estos compañeros habían sido propuestos desde el mes de mayo cuando fue necesario detener el proceso de balance. Este análisis se realizó en las 146 organizaciones de base del municipio, lo que permitió enriquecer los documentos y asegurar que la candidatura la integraran los compañeros con más posibilidades.

Dándole cumplimiento a los objetivos propuestos sostuvimos encuentros con jóvenes y estudiantes de 12mo grado, campesinos, productores, trabajadores por cuenta propia, maestros, médicos, con los militantes de los núcleos zonales, activistas de opinión del pueblo, con los delegados de las circunscripciones del municipio y núcleos del Partido, con el objetivo de llevar a cada Abreuense el mensaje de optimismo y la confianza en que juntos sabremos enfrentar y vencer cualquier problema, favorecer la participación, la transparencia, incentivarlos a aportar con sus iniciativas, creatividad, ideas desde los colectivos laborales y las comunidades donde interactúan.

A partir de estos encuentros, se decidió intervenir en 15 barrios y comunidades del municipio con situaciones complejas en el orden económico y social, reflejadas en el mapa socio-político como las de mayor debilidad, por lo que se convocó a sus pobladores bajo la dirección del coordinador político a participar en la búsqueda de soluciones, desarrollando un movimiento popular en función de transformar la imagen de cada lugar.

Teniendo en cuenta estos encuentros, las tendencias de la opinión del pueblo en cuanto a la insatisfacción de algunos servicios, el alza de los precios de productos agrícola, el impacto del trabajo de prioridades, el intercambio con los organismos globales de la economía se elaboró el informe central de nuestra asamblea de Balance.

Para alcanzar el éxito del sistema propuesto constituye una prioridad para el Comité Municipal del Partido el fortalecimiento de la vida interna de la organización, que le permita ejercer en mejores condiciones el papel de vanguardia de la sociedad y para ello un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el Partido, es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que, desde la capacidad, la entrega, los resultados, despierte admiración y respeto por el pueblo.

El trabajo del Partido en las circunstancias actuales ha sido y seguirá siendo fundamental, las acciones desarrolladas nos permiten apreciar ciertos resultados positivos, aunque persiste falta de profundidad e integralidad en el trabajo de las comisiones permanente, la rendición de cuenta del militante y el accionar de estos en la solución de los problemas que afectan sus resultados en el devenir diario. Incidiendo los núcleos del Partido de la Empresa Horquita, UEB Juraguá, Comercio y Gastronomía, Policlínico Abreus, CCS Adolfo Ortiz, CCS Rigoberto Pérez Leyva, ENU Camilo Cienfuegos de Yaguaramas y el Grupo Electrógeno.

No se logra la participación sistemática e intencionada de los trabajadores no militantes en las reuniones ordinarias, falta de profundidad en los análisis sobre el cumplimiento del objeto social no identificando en todos los casos las causas y responsables, ha faltado atención a la UJC y el Sindicato, presente en organizaciones de base tales como: la UEB Juraguá, Comercio y Gastronomía, Policlínico Abreus, CCS Adolfo Ortiz, CCS Rigoberto Pérez Leyva, CCS Esteban Curbelo, ENU Camilo Cienfuegos de Yaguaramas Maquinaria Juraguá, CAM Yaguaramas, Poder Popular, ENU José Antonio Echeverría y el Grupo Electrógeno.

Se logra detener el decrecimiento desde el año 2017 y el buró municipal le ha prestado al proceso de crecimiento una atención diferenciada, lo que ha permitido elevar la proyección de jóvenes trabajadores y campesinos en correspondencia con el potencial, así como la proyección de núcleo en centros sin estructura política, no obstante falta trabajar en sectores como: Salud, en la especialidad de estomatología, Médico de la familia y técnicos, en el sector Agropecuario y campesino, así como en el sector no estatal, donde todavía es insuficiente la labor de captación. Ha faltado rigor con los núcleos que hace más de dos años que no crecen y elevar la profundidad en la realización de los estudios sociopolíticos.

Aunque en el quinquenio se sanciona el 5.3% de la militancia, aun persisten dificultades tales como la morosidad y poca profundidad y formalismo en los análisis, en su mayoría solo se realizan con la presencia de un cuadro profesional de la organización, se percibe además poco dominio de los documentos rectores y la tendencia al análisis por incumplimientos de deberes como militantes y no por la responsabilidad en el cumplimiento adecuado de su desempeño en el orden laboral. Se acentúan estas dificultades en núcleos como la CCS Rigoberto Pérez Leyva, Secadero de arroz, Porcino Hondones, Henequenera, C/M Camilo Cienfuegos, Posta Médica Juraguá, la CCS Antonio Maceo y Almacén MINCIN.

Se hacen necesarios transformar, la labor político ideológica de atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, pues no se logra la participación de las direcciones de los núcleos en las reuniones del comité de base para con sus aportes consolidar el funcionamiento, en la participación activa y espontánea en espacios de intercambios que faciliten el crecimiento y el funcionamiento de los movimientos juveniles, así como del funcionamiento de las organizaciones estudiantiles.

Aun cuando la plantilla del Partido, la UJC y las organizaciones de masas están completas, se presentan deficiencias en la selección, preparación y promoción de las reservas, ha faltado correspondencia entre la necesidad del municipio con los compañeros que se identifican e incorporan a los cursos de entrenamiento del Sistema de Escuelas del Partido, siendo insuficientes los análisis que realizan las organizaciones de base.

La carencia de reservas es sin duda un problema que afecta el completamiento de las plantillas y no se explota sistemáticamente la modalidad de autopreparación, como vía principal a utilizar para la preparación y superación profesional.

El trabajo tiene que estar encaminado a favorecer los espacios de intercambio, debate y diálogo, incluidos los del ámbito digital e informal para lograr una participación cada vez más activa del sector juvenil en los procesos económicos, sociales y políticos.

En las organizaciones de masa se presentan debilidades en la calidad del desarrollo de las asambleas sindicales, en el trabajo político ideológico con los campesinos, cooperativistas y usufructuarios, la integración de los representantes de las comunidades para el seguimiento a los problemas identificados en los ejercicios y procesos políticos realizados por la federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución por falta de influencia y aseguramiento de los núcleos, militantes y sus direcciones en el territorio.

Durante el periodo que se evalúa el territorio ha demostrado capacidad para enfrentar y respaldar los niveles de actividad, en este sentido señalar que de manera general existe tendencia al avance; sin embargo, durante los dos últimos años los resultados económicos del municipio se muestran inestables, ha existido un decrecimiento en el cumplimiento de los ingresos, como consecuencia de la falta de abastecimientos de productos en el sector empresarial, la disminución de la materias primas, el déficit de combustible para la transportación de productos, a lo que se suma la falta de responsabilidad en aplicar su autonomía y establezcan sus facultades, con el fin del cumplimiento de las utilidades y el aporte de estos a la contribución territorial para el desarrollo local.

Unido a lo anterior también predomina la falta de iniciativa y creatividad de los equipos de dirección en la búsqueda de alternativas en el control y ahorro sobre los recursos materiales y financieros, la insuficiente exigencia del Consejo de la Administración al cumplimiento de los principales indicadores de la economía, la profundidad en las evaluaciones de las comisiones económicas, así como falta de integralidad y visión respecto a los niveles de riesgo, deficiencias, pero también para ver las oportunidades y fortalezas del territorio.

La circulación mercantil se incumple al 87.6 %, lo que evidencia que aún se hace necesario realizar más gestión de venta, rescatar la gastronomía tradicional y aplicar nuevas alternativas en correspondencia con el escenario actual. Elevar la exigencia del núcleo del Partido con los jefes a todos los niveles, controlar la efectividad de su desempeño, así como conducir el tránsito y desarrollo de estos teniendo en cuenta la representatividad del sector en la vida económica del territorio.

La implementación de las 63 medidas ha tenido un impacto positivo en el territorio, logrando ciertos avances en la producción de alimentos, lo que permite elevar paulatinamente la calidad de vida del pueblo, estimulando el autoabastecimiento municipal de productos agropecuarios hasta el nivel de consejo popular. Persisten elementos subjetivos que lo limitan, aún falta dominio en los campesinos de las bondades emanadas de las medidas, se refleja insuficiente acompañamiento de las juntas directivas, de la Empresa Agropecuaria Horquita, la Delegación de la Agricultura y del Consejo de la Administración, es un tema además poco abordado en las organizaciones de base del Partido, la Juventud y la ANAP; lo que ha traído como consecuencia que el impacto sea poco visibles a nivel de territorio.

En los últimos dos años el programa ganadero se ha mantenido estancado, se incumple al 74% en la producción de leche vacuna, causado por la insuficiente siembra de pastos, forrajes y plantas proteicas, el mejoramiento genético de los rebaños, donde ha faltado el trabajo campesino a campesino, unido al hurto y sacrificio de ganado mayor.

Los planes de contratación durante este período se incumple, teniendo un impacto negativo en la Empresa Agropecuaria Horquita y la UEB Juraguá, debido al atraso en la siembra generado por el extenso periodo de sequía y el déficit de combustible, la afectación ocasionada a los cultivos por las plagas, fundamentalmente en las viandas y las variedades de granos, a ello se suma la falta de control de las direcciones administrativas a los productores y el no cumplimiento a cabalidad de las indicaciones de sembrar más para suplir los bajos rendimientos.

Estos incumplimientos se reflejan en el consumo social y en el alza de los precios, representando un total de 25,7 libras por habitantes de 30 libras planificadas, pretendiéndose alcanzar la meta en el 2022.

En el sector cañero azucarero, en los últimos años ha mostrado un decrecimiento, actualmente se trabaja por eliminar las áreas vacías la cual representa el 15 % del total, por lo que urge recuperar paulatinamente la producción y sus rendimientos de menos de 30 toneladas por hectáreas, no se logra la productividad planificada por problemas organizativos, la poca atención a las plantaciones, además falta acompañamiento, exigencia y control del Gobierno, la Empresa Azucarera 14 de Julio así como los núcleos del Partido para impregnar en cada colectivo, el interés, la motivación y el compromiso por el cumplimiento, incidiendo la UBPC la Esperanza, el Limpio, Charcas y la CPA 26 de Julio.

El trabajo por cuenta propia en el municipio ha sido una alternativa de empleo en el escenario económico actual. Las políticas aprobadas continúan dando la oportunidad de creación a nuevos actores económicos, que han tenido también su impacto en el municipio. En esta etapa evaluada los principales problemas han estado enmarcados en la falta de exigencia en los núcleos del Partido donde interactúan los órganos rectores, poco control a la afiliación y atención del sindicato y del universo juvenil por la Unión de Jóvenes Comunistas, asunto que requiere ser atendido por los responsables.

La aplicación de la política de la vivienda ha permitido el mejoramiento del fondo habitacional con la construcción de 218 nuevas casas, beneficiando a 17 madres con tres o más hijos a partir de un presupuesto asignado desde que comenzó su aplicación. De igual manera se ha trabajado con intencionalidad el proceso inversionista que durante la etapa se recupera paulatinamente, para ello contamos con cuatro centros de producción de materiales de la construcción que tributan al programa. Actualmente está limitado la generación de ingresos debido a la falta de materia prima, así como las fuentes de empleo y la calidad de los servicios e incidiendo negativamente en el estado de satisfacción de la población.

La estrategia de desarrollo territorial y los proyectos locales que se han venido materializando en el municipio han tenido en cuenta el criterio de expertos, población, resultado de investigaciones y el concurso efectivo del CUM, lo que le permite a las direcciones administrativas transformar y dinamizar de manera irreversible la economía del territorio, sobre la base de la utilización eficiente y racional de los recursos humanos, materiales y financieros, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la población.

En función de lo anterior se hace necesario, fortalecer y preparar nuestras estructuras de base del partido y las organizaciones de masas, elevar la ejemplaridad de la militancia para enfrentar los nuevos desafíos, continuar llevando el mensaje de la Revolución a los trabajadores y la población con la puesta en práctica del dialogo abierto y directo que permita conocer los problemas y dar respuestas oportunas a los mismos reconociendo lo pendiente a solucionar.

Se han presentado debilidades en el monitoreo de las redes sociales, ajustado a las características de cada sector y núcleo del Partido evidenciándose falta de control y exigencia a los propietarios de la red móvil estatal para su correcto uso, así como debilidades en la articulación de los miembros y activistas para el combate activo.

Dentro de las acciones destinadas a elevar los recursos y las fuerzas con que contamos se seleccionó un activista en cada una de las organizaciones de base del Partido, se creó el grupo Enjambre denominado “Abreus Somos Todos” que agrupa a revolucionarios y militantes que a través de argumentos muestran la realidad ante cada patraña enemiga, se han propiciado encuentros con los comunicadores, administrativos, cuadros y activistas en función de su preparación integral.

Hoy decimos, somos Cuba, Cuba Viva y suena sencillo y fácil, pero que difícil ha sido alcanzar y mantener la soberanía y la independencia, en medio de este cerco más feroz.

Por la complejidad del momento actual tenemos la responsabilidad de debatir y decidir en esta Asamblea Municipal, los problemas más urgentes y estratégicos de Abreus, sobre todo, si somos capaces de discutir los temas con profundidad, objetividad, integralidad y de manera crítica para encontrar soluciones a los problemas que nos atañen, bajo los efectos de muchas crisis simultáneas: Económica, laboral, productiva, ambiental, sanitaria y también moral.

En la clausura del 8vo Congreso el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz–Canel expresó:

“Un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el Partido es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que, desde la capacidad, la entrega de sus resultados despierte admiración y respeto en un pueblo con aguda perfección, capaz de reconocer a distancia el falso compromiso y la doble moral”.