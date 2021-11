Síntesis de la Asamblea de Balance del PCC en Cruces

El VIII Congreso del Partido ha tenido su continuidad con la implementación en el territorio de los acuerdos, ideas, conceptos y directrices derivadas del mismo, para lo cual se desarrollaron varias acciones que aseguraran su comprensión y aplicación.

Un primer momento lo constituyó la preparación de los cuadros del partido y las organizaciones políticas y de masas, con el objetivo de extender la discusión de estos documentos en sus estructuras de base, como hilo conductor en la concreción de las medidas para su aplicación en los distintos escenarios del trabajo político e ideológico. Unido a esto se desarrolló el proceso de consulta de los temas a evaluar en esta asamblea y posteriormente la presentación del informe de balance que ustedes han tenido la oportunidad de estudiar y que pretendemos discutir en esta asamblea.

Con el objetivo de hacerlo más participativo y en un verdadero ejercicio de democracia se ha socializado en todas las organizaciones de base del Partido, en 58 centros de los sectores más representativos del municipio, agrupando a 2547 trabajadores de ellos 856 militantes, luego de su aprobación por los 35 miembros del comité actual realizado por el Buró, se evaluó en cinco reuniones de secretarios generales y estos a su vez en la reunión con sus militantes, se intercambió con los 53 delegados de la asamblea municipal del Poder Popular, se puntualizó además con el Consejo de Administración y los directores del territorio y se estudió detenidamente por zonas de trabajo con los 110 delegados a esta Asamblea.

También se presentó a los secretarios generales la candidatura a miembros del Comité Municipal para su conocimiento y divulgación en las organizaciones de base, teniendo en cuenta que estos compañeros habían sido propuestos desde el mes de mayo cuando fue necesario detener el proceso de balance. Este análisis se realizó en las 161 organizaciones de base del municipio, lo que permitió enriquecer los documentos y asegurar que la candidatura la integraran los compañeros con más posibilidades.

Las principales tendencias estuvieron relacionadas con la necesidad de fortalecer la ejemplaridad y combatividad de la militancia en función de consolidar el funcionamiento de la organización, otros temas los constituyeron la adecuada selección, preparación y desarrollo de los cuadros, lograr mayor vínculo con el pueblo, transformar los resultados en frentes decisorios como la agricultura, el desarrollo local, seguimiento al proceso inversionista, el rescate de tradiciones e identidad, la atención a los jóvenes, así como la preparación y uso de los medios para el combate en las redes sociales.

Tomando como referencia lo acontecido en el Congreso y los elementos expuestos referente a lo que aún falta por hacer se trabajó de inmediato en modificar el sistema de trabajo del Partido, las organizaciones políticas y de masas, el Gobierno y las administraciones,

Dándole cumplimiento a los objetivos propuestos sostuvimos encuentros con los artistas, intelectuales, jóvenes, campesinos, productores, cuenta propia, con el objetivo de escuchar sus preocupaciones, inquietudes a la vez que los incentivamos a transformar desde sus aportes los colectivos laborales y las comunidades donde interactúan.

En el orden práctico, a partir de estos encuentros, se decidió intervenir en ocho barrios y comunidades del municipio con situaciones complejas en el orden económico y social, para lo que se convocó a sus residentes a participar en la búsqueda de soluciones, se desarrolló un taller para el rescate de tradiciones identitarias que fortalezcan la identificación de los pobladores con su comunidad, además con los artistas y creadores del territorio se desarrolla un movimiento en función de transformar la imagen del municipio y se trabajó en el fortalecimiento de los organismos globales de la economía con jóvenes egresados de la universidad, y en lo que todos sabemos se continúa trabajando.

Derivado de estos encuentros y teniendo en cuenta las tendencias de la opinión del pueblo en cuanto a la insatisfacción de algunos servicios, el impacto del trabajo de prioridades, el intercambio con los organismos globales de la economía se elaboró el informe central de nuestra asamblea.

Para alcanzar el éxito del sistema propuesto constituye una prioridad para el Comité Municipal del Partido el fortalecimiento de la vida interna de la organización, que le permita ejercer en mejores condiciones el papel de vanguardia de la sociedad, y para ello. Un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el Partido, es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que, desde la capacidad, la entrega, los resultados, despierte admiración y respeto en un pueblo con aguda percepción, capaz de reconocer a distancia el falso compromiso y la doble moral.

Arribamos a este balance con la satisfacción de haber detenido el decrecimiento de la organización en el último quinquenio, lográndose incorporar anualmente más del 86 % de los casos iniciados, no obstante del potencial de la Unión de Jóvenes Comunistas, ingresa el 31%, por lo que indica que hay que fortalecer el trabajo político e ideológico con los jóvenes, y no constituye hoy la principal fuente de ingreso, de igual modo persisten sectores donde existen potencialidades, sin disposición como los artistas y periodistas, salud, el agropecuario y el no estatal.

Aunque se sanciona el 3.9 % del total de la militancia con una tendencia al incremento en los últimos años, aún persisten insuficiencias pues las medidas no se corresponden en no pocos casos con las indisciplinas cometidas, se aprecia morosidad, falta de combatividad, formalismo, poco dominio de los documentos rectores y la tendencia es al análisis por incumplimientos de deberes como militantes y no por incumplimiento en el orden laboral.

En el municipio se han logrado resultados superiores en el trabajo del comité municipal en la atención a las organizaciones de base, se incrementa la participación de trabajadores no militantes en el desarrollo de la actividad fundamental, lo que aún no es satisfactorios pues no tienen una participación activa durante el aseguramiento y desarrollo de la reunión, se analiza con regularidad la atención a la política de cuadros, aun cuando no se logra control del modelo de desarrollo y tránsito de las propuestas de manera coherente, los análisis están matizados por formalismos, dejando de utilizar los argumentos derivados del proceso de evaluación, los criterios de la militancia durante las rendiciones de cuentas, así como al seguimiento a los diferentes procesos que se han realizado en función de revertir la tendencia a promover a cargos superiores a personas con fisuras en su ejemplaridad.

El Buró municipal del Partido a partir de los objetivos de trabajo que orientan la labor político ideológica de atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, se ha pronunciado por elevar la atención y el vínculo con los pioneros, estudiantes y jóvenes en general, impulsando diferentes acciones de participación como las actividades durante la etapa vacacional, el enfrentamiento a la Covid-19, el fortalecimiento de las comunidades vulnerables y sosteniendo encuentros con el universo juvenil por sectores económicos y sociales.

Aun cuando se ha avanzado en diferentes frentes quedan temas en la base que se hacen necesarios transformar, pues no se logra la participación de las direcciones de los núcleos en las reuniones del comité de base para con sus aportes consolidar el funcionamiento, en la participación activa y espontánea en espacios de intercambios que faciliten el crecimiento y el funcionamiento de los movimientos juveniles, así como del funcionamiento de las organizaciones estudiantiles.

El trabajo tiene que estar encaminado a favorecer los espacios de intercambio, debate y diálogo, incluidos los del ámbito digital e informal para lograr una participación cada vez más activa del sector juvenil en los procesos económicos, sociales y políticos

En las organizaciones de masa se presentan debilidades en la calidad del desarrollo de las asambleas sindicales, en el trabajo político ideológico con los campesinos, cooperativistas y usufructuarios, la integración de los representantes de las comunidades para el seguimiento a los problemas identificados en los ejercicios y procesos políticos realizados por la federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución por falta de influencia y aseguramiento de los núcleos, militantes y sus direcciones en el territorio.

Durante el quinquenio que se evalúa el territorio ha demostrado capacidad para enfrentar y respaldar los niveles de actividad, no obstante, durante los dos últimos años los resultados económicos se muestran inestables, ha existido un decrecimiento en el cumplimiento de las ventas, como consecuencia de la falta de abastecimientos en el sector empresarial, cumplimiento de las utilidades y el aporte de estos a la contribución territorial para el desarrollo local.

Pero unido a lo anterior también predomina la falta de iniciativa y creatividad de los equipos de dirección en la búsqueda de alternativas en el control y ahorro sobre los recursos materiales y financieros, la insuficiente exigencia del Consejo de Administración al cumplimiento de los principales indicadores de la economía y la falta de profundidad de las evaluaciones en las comisiones económicas, las principales causas que se reiteran.

Teniendo en cuenta el proceso de fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista en el territorio el Comercio y la Gastronomía se ha venido organizando, con objetividad, avanzándose en la creación de tres Unidades Empresariales de Base, una gastronómica y dos mixtas, a ello se suma una Cooperativa no Agropecuaria, limitadas en su funcionamiento por no tener definida la dirección, tema poco atendido por la comisión de cuadro del Consejo de Administración.

Aunque se ha venido dando pasos en el fortalecimiento de la empresa estatal y se respira un ambiente favorable en los trabajadores, es necesario señalar que el Consejo de Administración desde el papel que le corresponde al coordinador de programa y la Intendente tiene que modificar los métodos y estilos de trabajo para atender estos asuntos, elevar la exigencia con los jefes a todos los niveles, controlar la efectividad de su desempeño, así como conducir el tránsito y desarrollo de estos teniendo en cuenta la representatividad del sector en la vida económica del territorio.

El municipio trabaja en la implementación de las 63 medidas aprobadas por el Ministerio de la Agricultura que son de su competencia. Persisten elementos subjetivos que lo limitan, aún falta dominio en los campesinos de las bondades emanadas de las medidas, se refleja insuficiente acompañamiento de las juntas directivas, de la Empresa Agropecuaria Maltiempo, de la Delegación de la Agricultura y del Consejo Administración, es un tema además poco abordado en las organizaciones de base del Partido, la Juventud y la ANAP; lo que ha traído como consecuencia que el impacto sea visibles solo en tres de las formas productivas del territorio la CCS Rafael Salgueiro, la UBPC Jova y la CCS Toribio Lima.

Durante el período la contratación se incumple, teniendo un impacto negativo en todos sus genéricos, debido al atraso en la siembra a consecuencia del extenso periodo de sequía y a la afectación ocasionada a los cultivos por las plagas, fundamentalmente en las variedades de granos, a ello se suma la falta de control de las direcciones administrativas a los productores y el no cumplimiento a cabalidad de las indicaciones de sembrar más para suplir los bajos rendimientos.

Estos incumplimientos impactan en el consumo social y en el alza de los precios, incumpliéndose a un 63.47%, representando un total de 23,6 libras por habitantes de 30 planificadas, pretendiéndose alcanzar la meta en el 2022.

Se alcanzan resultados desfavorables en los indicadores de producción de leche vacuna donde se deja de producir el 25 % de lo planificado, se incumple en un 37 % el plan de entrega a la industria y la carne vacuna en pie en un 13 %.

El municipio durante la etapa ha trabajado en la construcción de los módulos pecuarios, pese a los esfuerzos realizados no se logra concretar este propósito en todas las formas productivas, solo tres de ella avanzan discretamente en tal sentido, incidiendo entre otras causas el deterioro económico de las cooperativas que no le posibilitan adquirir los recursos, el poco o casi nulo balance de alimento animal que poseen para asumir la alimentación de las diferentes especies, la falta de intencionalidad de las direcciones de las cooperativas para transformar los resultados de manera paulatina.

Los proyectos aprobados hasta la fecha en la estrategia de Desarrollo Local no impactan en la generación de nuevos empleos, ni van dirigidos a fomentar la producción agrícola siendo este territorio una fortaleza estructural en tal sentido, a ello se suma que es casi nula la solicitud de fuerza laboral en este sector.

El hurto y sacrificio de ganado mayor constituye el delito de mayor incidencia en el territorio en los últimos años, impactando en la disminución de la masa ganadera. La tendencia es al incremento sobre todo en el sector privado con más de 600 hechos, concentrados en la CPA Desembarco del Granma y en los Consejos Populares del No Chicharrones y Potrerillo.

Ha sido la falta de objetividad en los contratos, la casi nula protección de los animales y producciones, la morosidad al efectuar las denuncias, el mal manejo de la masa y la comercialización, el poco uso de la ciencia, la falta de seguimiento a la tarea por la dirección de las formas productivas, la deficiente vinculación con la base, sumado a la superficialidad y formalismo de los análisis en las organizaciones de base del partido, deficiencias que han propiciado los resultados actuales los cuales estamos obligados a transformar desde la actuación de la militancia.

El Trabajo por Cuenta Propia en el municipio ha sido una alternativa de empleo en el escenario económico actual. Las políticas aprobadas continúan dando la oportunidad de creación a nuevos actores económicos, estas han tenido también su impacto en el municipio, contando hasta la fecha con una MIPYMES, cuyo objeto social es la producción de alimentos.

Durante la etapa evaluada los principales problemas han estado enmarcados en la no constitución de organizaciones de base, la falta de exigencia en los núcleos del Partido donde interactúan los órganos rectores, poco control a la afiliación y atención del sindicato y del universo juvenil por la Unión de Jóvenes Comunistas, asunto que requiere ser atendido por los responsables.

En el territorio el proceso inversionista no se ha trabajado con intencionalidad, haciendo una valoración de los últimos cinco años podemos afirmar que en tal sentido se ha visto limitado por la no proyección de obras y la falta de seguimiento por la administración a las ya existente tales como , la ampliación del Cementerio, la Fábrica de Conservas Los Molinos, el Cine Antillano y el Restaurant Cosmopolita, limitando la generación de ingresos, las fuentes de empleo y la calidad de los servicios e incidiendo negativamente en el estado de satisfacción de la población.

Aún y cuando el municipio cuenta con una sede universitaria de alto rigor científico y consolidada en el asesoramiento a investigaciones, ello no ha tenido el resultado que se necesita por la falta de vinculación de los centros con la universidad en la búsqueda de soluciones a los problemas presentes en el territorio, en los últimos años no ha tenido el alcance al que se aspira, pues existe una tendencia a disminuir la investigación en sectores de interés.

En la etapa el 32% de las acciones de control realizadas se califican como deficientes y malas por fallas en las estrategias administrativas, al no utilizar adecuadamente el plan de prevención, violaciones en la aplicación de la guía de autocontrol, a ello se suman análisis en los Consejos de Dirección y las organizaciones de base del Partido carentes de profundidad como se ha comprobado en la Empresa Municipal del Comercio y la Gastronomía, Pastas Largas, la Unidad Presupuestada de Cultura, Servicios Comunales y Salud.

Nuestro municipio no ha estado exento de acciones subversivas, dentro de las acciones destinadas a elevar los recursos y las fuerzas con que contamos para el combate en las redes sociales se seleccionó un activista en cada una de las organizaciones de base del Partido, se creó el grupo Enjambre denominado “Brisas Molineras” que agrupa a revolucionarios y militantes que a través de argumentos muestran la realidad ante cada patraña enemiga, se cuenta con una fuerza en el territorio para el enfrentamiento de 116 teléfonos estatales con datos móviles, se han propiciado encuentros con los comunicadores, administrativos, cuadros y activistas en función de su preparación integral.

Persiste aún debilidades en la articulación de todos los miembros y activistas para el combate activo, en el perfeccionamiento de la alerta oportuna, en el sistema de trabajo sustentado en una información de temas recurrentes que generan niveles de insatisfacción en la población, a ello se suma la falta de control y exigencia del Partido a los propietarios de la red móvil estatal para su correcto uso.

Evaluemos nuestras deficiencias y encontremos creadoramente soluciones revolucionarias a cada problema, para continuar construyendo una sociedad cada vez más justa, con la certeza de hacer realidad lo expresado por nuestro Primer Secretario del Comité Central, en la clausura del VIII Congreso, cuando expresó:

“Lo más revolucionario dentro de la Revolución es y debe ser siempre el Partido, así como el Partido debe ser la fuerza que revoluciona la Revolución”.