Si Maluma ayuda a la juventud, Elpidio Valdés defiende a los españoles

En los actuales tiempos, dominados por narrativas de naturaleza abiertamente gobbelianas, el receptor precisa ser muy cauteloso al sopesar todo cuanto lee, ve o escucha. No solo en lo político; además en lo cultural, que a la larga es también político como todo en nuestro mundo.

Si hace escasas semanas leíamos que la revista Time comparaba a Bad Bunny con grandes luminarias de la historia de la música (nada extraño proviniendo de ese medio estadounidense que ha concedido su distinción de “Persona del año” a señores de la guerra, asesinos, presidentes de los Estados Unidos y personajes políticos construidos por las agencias de inteligencia de Washington), la anterior leíamos que Maluma recibió en Miami el Premio Impacto 2023, “por usar la música para un cambio positivo en la juventud”.

Mentira de basural a grado máximo. Si dicho espécimen ayuda a los jóvenes, Elpidio Valdés defiende a los españoles. La consagración del absurdo a través de la industria discográfica al servicio del poder y la obsecuencia de la prensa, también bajo control de este.

Ante semejante barrabasada no me queda menos que apelar a la pedante aunque a veces necesaria carta de la autocita, cuando en mi artículo Que Bad Bunny sea rey nos dice que somos siervos (http://www.5septiembre.cu/que-bad-bunny-sea-rey-nos-dice-que-somos-siervos/), publicado el pasado diciembre, afirmaba que “es tan solo un ente con un micrófono y un fortísimo respaldo mediático-financiero de los emporios corporativos que definen el mercado y controlan los gustos. Es tan solo un señor sin ética ni conmiseración con la dignidad de sus escuchas, que compone y verbaliza anatemas promocionados como números musicales. Alguien quien confunde a la juventud y responde a cuanto le ordenan sus mentores (es de “identidad binaria” “machón” o “contestatario”, según sea conveniente), sin criterio propio, obsecuente con el dictado hegemónico. Su misión, eso sí, la cumple harto bien: adormecer a las juventudes y hacerles pensar que siguen a un rebelde, en vez de a un peón que obedece a la voz del amo y lo define la sumisión, como a buena parte de sus compañeros del género más manipulado del universo”.

Aunque no con el poder del puertorriqueño -cerdo en jefe de las cochiqueras del género-, el colombiano es alguien bastante parecido, cuya filosofía derechista abordé en el texto Reguemalumada (http://www.5septiembre.cu/reguemalumada/). De este hombre -adorador del tristemente célebre Iván Duque y quien nunca ha dicho nada en su vida sobre las masacres contra líderes sociales progresistas en su país-, Renán Vega Cantor, Premio Libertador al Pensamiento Crítico y autor de 23 libros, reflexionaba en su ensayo Duque, Maluma y los estudiantes (de 2018) que “a partir de las contribuciones intelectuales de Maluma, podría destacarse, entre otras, su Cátedra de misoginia y reducción de las mujeres a objetos sexuales: Las letras de sus canciones tienen una notable profundidad filosófica que, en primerísimo lugar, dignifican a las mujeres colombianas. En una de ellas, Cuatro Babys, se dicen versos de este candor: “La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa’ que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corridos siempre echamos tres. A la cuenta de una le bajo la luna pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez”. En Un Polvo elaboró estos notables versos, que han enriquecido la poesía mundial: “Ver tu cara cuando lo tengas adentro”, “Se pone en cuatro y me pide que por el… la castigue”. O en Vitamina, cuando con una gran dosis de imaginación poética —que empequeñece a los mejores poetas de todos los tiempos— tuvo una inspiración celestial con estos versos, que aparecen en la estrofa principal: “No hay razones pa’ que te cohíbas, yo sé que te gusta, te motiva, me dijeron que eres posesiva… y te tragas todas mis vitaminas”. Esta es una primera contribución de Maluma a la juventud femenina, una verdadera pedagogía de la violencia contra las mujeres, reducidas a ser objeto de consumo sexual por los meros machos. Qué grandes enseñanzas para toda la vida que reciben los niños y jóvenes que escuchan mensajes de tanta humanidad y respeto por las mujeres, como los de las canciones del reguetonero paisa. ¿Qué puede esperarse de un país cuyos niños y jóvenes se eduquen con tanto amor y altruismo? Este es uno de los grandes aportes educativos de Maluma, para orgullo de la juventud colombiana (…). Lo que sí es seguro es que esas fabulosas enseñanzas incidirán de forma directa en el aumento de la violencia, los crímenes, el odio, el machismo y las actitudes misóginas; sobre todo contra las mujeres más pobres y humildes. (…). Solamente Iván Duque sabe apreciar esa basura auditiva que es el reguetón, y de la cual el “jilguero paisa” es uno de sus máximos exponentes, para vergüenza de este país (…)”.

Ese es Maluma, el “bienhechor filántropo” a quien le han dado un premio por “ayudar a la juventud”, cuando debían encarcelarlo por masacrarle sus emociones y confundirle todas sus brújulas éticas, románticas, humanas.