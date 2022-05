Sesiona en La Habana XXI Cumbre del ALBA-TCP (+Fotos y Video)

La XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se inauguró este viernes en el Palacio de la Revolución de La Habana.

Mandatarios y otros altos funcionarios al frente de las delegaciones de los países miembros compartirán estrategias de desarrollo comunes, analizarán la situación política regional y defenderán los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La cita tiene especial importancia por realizarse antes de la IX Cumbre de las Américas, prevista del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, de la cual fueron excluidos tres Estados miembros del ALBA-TCP: Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Los integrantes del bloque fundado en 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez rechazan las exclusiones y abogan por una Cumbre de las Américas más inclusiva.

Minutos antes de la apertura del encuentro ALBA-TCP, Díaz-Canel dio una cordial bienvenida a las delegaciones de las naciones presentes en la cita latinoamericana y caribeña.

El Palacio de la Revolución abre sus puertas a los amigos del ALBA-TCP.#AHORA comienza la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno, y jefes de delegaciones que asisten a la XXI Cumbre del ALBA-TCP.#AlbaUnida pic.twitter.com/yHsMeTkRED — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP se celebra días antes de la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Varios altos funcionarios de Estados Unidos han insinuado que no invitarán a todos los gobiernos de las Américas, en especial han señalado que no esperan que tres Estados miembros del ALBA-TCP participen en la IX Cumbre de las Américas: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La intención de Washington de excluir de esa cita a naciones del hemisferio ha sido rechazada por los Estados miembros del ALBA-TCP.

El Presidente @DiazCanelB saludó a los jefes de delegaciones que asisten a la XXI Cumbre del ALBA-TCP. Tras esa bienvenida los representantes de los países miembros de la organización compartieron ideas con el equipo de prensa de @PresidenciaCuba. pic.twitter.com/KMwX7pIMLQ — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

Al inaugurar la XXI Cumbre del ALBA-TCP, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se refirió a las intenciones de EEUU de excluir a Cuba y otras naciones del hemisferio de la IX Cumbre de las Américas, con presiones a otros gobiernos del área.

Al respecto, reafirmó que no es hora de dividir sino de unir, de dialogar no de confrontar. La IX Cumbre de las Américas significará un retroceso en las relaciones hemisféricas si Estados Unidos no invita a todos los Estados soberanos del continente, dijo.

Fragmentados, podrían ignorar a cada uno de nuestros representantes. Unidos, nadie podrá silenciarnos. Como no han podido quebrar la colaboración y la solidaridad que permite a los países de menos recursos enfrentar los duros exámenes de nuestra época. pic.twitter.com/HvJZA0sj8C — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022



Agradeció la postura de los países latinoamericanos y caribeños que han rechazado los intentos de Washington de desunirnos.

Sostuvo que la Cumbre de las Américas debe ser una cumbre para todas las naciones de las Américas, sin exclusión y no una Cumbre de Estados Unidos y sus invitados, según las simpatías políticas de Washington.

Es momento de construir una patria grande, la soñada por Bolívar y Martí, dijo al enfatizar en la importancia de los mecanismos de integración legítimos de nuestros países, como la Celac y el ALBA-TCP.

Estados Unidos no acaba de comprender que América Latina y el Caribe cambiaron para siempre, enfatizó.

Al intervenir en la XXI Cumbre, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, señaló que la base para el establecimiento del ALBA por los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, sigue siendo válida.

Roosevelt Skerrit, primer ministro de #Dominica, destacó por videoconferencia cómo, en el actual contexto, el espíritu indomable del pueblo cubano es más fuerte que nunca. Elogió la resistencia de @NicolasMaduro, que ha soportado mucho por causa de las potencias occidentales. pic.twitter.com/nw2VnIrELR — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

En declaraciones ofrecidas de manera virtual desde Dominica, Skerrit destacó que su país siempre mantiene su solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua y los países del mecanismo: “Los intentos de dividirnos no tendrán éxito”.

Subrayó que si no hubiera sido por el apoyo de Cuba y Venezuela en medio de la pandemia, muchas más personas en los países de la región hubieran fallecido por la COVID-19.

“Tenemos un compromiso decidido con los países del ALBA”, afirmó y añadió que es inaceptable que países del hemisferio no sean aceptados en la venidera Cumbre de las Américas: “Estados Unidos es el anfitrión, pero no puede decidir a quién invita y a quién no”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se refirió a los caminos y retos del continente en esta etapa, con el espíritu de diálogo y debate entre iguales.

“El ALBA tiene ya un patrimonio, tiene una doctrina clara de la relación entre los pueblos, y puede demostrar resultados concretos de lo que ha sido nuestra agenda de trabajo desde que fuimos fundados el 14 de diciembre de 2004”, dijo.

En su intervención en la XXI Cumbre, Maduro se refirió a “la convocatoria errática” a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en los próximos días en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Hemos visto la protesta general de los gobiernos, países y pueblos de América Latina a la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba”, comentó y destacó la voz de condena de 14 miembros del Caricom y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a esta postura de Washington.

“La voz del continente resuena”, subrayó Maduro y añadió que ha valido la pena la lucha durante años por levantar las banderas de la dignidad de América Latina y el Caribe.

Asimismo, el presidente venezolano denunció los planes de persecución a la economía de su país. “A Venezuela no la excluye nadie”, destacó.

“Serán los pueblos humildes quienes llevarán nuestras banderas a Los Ángeles, nada ni nadie podrá detenerlo”.

Serán los pueblos humildes, los pueblos de a pie, quienes llevarán nuestras banderas a Los Ángeles. Ni la intriga, ni la amenaza van a doblegar a los pueblos de Nuestra América unida, ratificó @NicolasMaduro.#ALBAUnida pic.twitter.com/32yvPmnkfP — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

Nicolás Maduro condenó los intentos de Estados Unidos para dividir la región. Además, agradeció “la valiente posición” del presidente de Argentina, Alberto Fernández, ante la exclusión de varios países a la cita en Los Ángeles.

“Desde La Habana, Cuba, Venezuela ratifica su compromiso con la unión y liberación del continente”, concluyó.

Ralph Everard Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, afirmó que ya recibió la invitación de EE.UU. para la IX Cumbre de las Américas, “pero puedo asegurar que no participaré”.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, en sus palabras,

—contundentes y de principios— ratificó su postura de que «no puede suceder un encuentro hemisférico en el que se excluya a ningún país».#ALBAUnida pic.twitter.com/pnLQXurEQC — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

Se refirió a la declaración que se ha negociado esta mañana entre los países miembros del ALBA-TCP, de rechazo a la política de exclusión de Washington respecto a esa cita prevista para junio.

En la declaración se reafirma el principio de la inclusión, que ningún país del hemisferio debe ser excluido y que el anfintrión no tiene derecho a aplicar criterios selectivos, argumentó.

Añadió que la declaración insiste en que debe haber invitaciones sobre la base de la igualdad.

Denunció asimismo que EE.UU. ha presionado a los gobiernos vecinos, respecto a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre.

EE.UU. insulta nuestra inteligencia y no sé cómo un país tan grande puede descender tanto; le reiteramos a EE.UU. que somos amigos, pero deben reconocer que se han equivocado, comentó. “No podemos permitir este tipo de presiones en el siglo XXI”.

Gonsalves dijo que observan un retroceso en las relaciones de EE.UU. con Cuba desde Obama hasta Biden, y que este último ha retrotraído uno de los peores errores de Trump, lo cual “no lo podemos aceptar”.

La declaración se refiere a la adopción del multilateralismo y no el unilateralismo, reafirmó.

El primer ministro granadino reiteró que el bloqueo de EE.UU. contra Cuba es inaceptable y ha perdurado ya por 60 años.

Enfatizó en que esa medida unilateral de Washington, y ampliamente repudiada por la comunidad internacional, sigue empobreciendo al pueblo de Cuba y constituye uno de los principales motivos de los flujos migratorios irregulares hacia la nación norteamericana.

EE.UU. persiste en esa guerra incesante contra este pequeño país y su pueblo, y no tiene fortaleza moral para exigir modelos democracia, dijo.

Afirmó también que las sanciones contra Venezuela dificultan la vida del pueblo venezolano, y que, incluso, también perjudica a los países del Caribe, como daños colaterales, pues les limita la compra de combustibles.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, envió el mensaje de su país a las naciones miembro del ALBA-TCP y transmitió las condolencias del pueblo boliviano a los familiares de las víctimas del accidente en el hotel Saratoga de La Habana.

Arce destacó que Bolivia cree en una solución pacífica a los conflictos y exhortó a la ONU para abrir un espacio de diálogo entre Rusia y Ucrania.

El mandatario llamó al respeto a la autodeterminación de los pueblos y la paz internacional.

Luis Arce rechazó la decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la IX Cumbre de las Américas: “No existe una voluntad de las autoridades de ese país de cambiar su política hostil”.

“Rechazamos enérgicamente la exclusión de pueblos hermanos de la Cumbre de las Américas y reitero mi decisión de no asistir a la cumbre si se excluye a cualquier país de la región”, subrayó.

Asimismo, el jefe de Estado de Bolivia enfatizó en que es tiempo de que Estados Unidos ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto sobre Cuba.

El Presidente de #Bolivia, @LuchoXBolivia, reiteró el firme compromiso de su país con el derecho internacional y condenó toda forma de sanciones a los pueblos de Nuestra América. Con bloqueos y sanciones no se podrá construir nunca un futuro sostenible y resiliente.#ALBAUnida pic.twitter.com/7eGvZkAiix — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022

Se refirió, además, a la proclama de la Celac en 2014 al declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz. Por otro lado, Arce afirmó que todas las guerras deben conmovernos de la misma manera y subrayó en la necesidad imperiosa de la paz en el mundo. “Hoy más que nunca nuestra América, de la que escribió José Martí, debe consolidarse como un territorio de paz, donde la solidaridad y el diálogo fraterno continúen siendo parte esencial de las relaciones entre los países”, aseveró. Luis Arce señaló que desde el ALBA se ratifica la unidad de todo el continente, y convocó a seguir esta ruta para consolidar la unidad latinoamericana y caribeña.

Antigua y Barbudas: «¡Somos de una América, y exclusión, no!» «¡Somos de una América, y exclusión, no!», ratificó el ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Paul Chet Greene, al patentar la posición defendida por su país de que todas naciones estén incluidas en la Cumbre de las Américas. Nos comprometemos con el principio del ALBA-TCP de respeto a la integridad, la soberanía de los pueblos, y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, afirmó. Antigua y Barbudas condena la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, lo cual es contrario al objetivo de la cita, y no puede haber consenso en el hemisferio sin la participación de todos los estados, añadió. El canciller condenó las medidas unilaterales contra esos tres países y rechazó «el bloqueo a Cuba, que constituye una flagrante violación de los derechos humanos de los cubanos». En el ALBA-TCP, de la que todos somos orgullosos miembros, trabajamos con solidaridad, Paul Chet Greene, canciller de Antigua y Barbuda. Agradecemos a #Cuba su continuo apoyo en términos de colaboración médica. Resiliencia y sostenibilidad deben ser responsabilidad de todos. pic.twitter.com/2D3EC2wCOO — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022 Se refirió también a los desafíos que impone a los estados insulares del Caribe el cambio climático y la importancia de mecanismos de integración como el ALBA-TCP, que fomenta la cooperación. «Agradecemos el apoyo de Cuba durante la pandemia, específicamente la labor de la los médicos de la Brigada Henry Reeve». Es tiempo de fomentar la unidad y no la división, dijo.

Granada: Es inaceptable que fuerzas externas nos intenten dividir Nicholas Steele, ministro de Salud y Seguridad Social de Granada, se refirió al impacto de la pandemia en los pueblos caribeños y afirmó que es inaceptable que fuerzas externas nos intenten dividir, en tiempos tan complejos. Desafortunadamente, en lugar de unirnos para la reconstrucción, se quieren imponer divisiones injustas, denunció. Nicholas Steele, ministro de Salud de #Granada, consideró inaceptable permitir que una fuerza externa nos divida. Todos somos el mismo pueblo caribeño.

Lamentablemente, en vez de centrarnos en superar daños de #COVID19 en el hemisferio hay quienes hablan de separaciones injustas. pic.twitter.com/RybQxixEIW — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 27, 2022 Agradeció la labor del Contigente de Médicos Cubanos Henry Reeve que ayudaron a las naciones del Caribe a combatir la pandemia. Cuba y Venezuela fueron los primeros países en ayudar a Granada, por lo que tenemos el deber moral de apoyar el reclamo de estos países ante las intenciones de EE.UU., comentó. Exigió también el fin del bloqueo contra Cuba.