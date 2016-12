“Ser preparador físico es lo que me gusta”

“Soy profesor de Preparación Física y llevo ocho años trabajando en esta escuela, la Militar Camilo Cienfuegos. Recuerdo que llegué recién graduado a cumplir el Servicio Militar, era casi una obligación; sin embargo, me quedé luego de cumplirlo, porque me gusta mucho el trabajo que desarrollo acá. Es muy prestigioso, y creo, como joven,que trabajar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias es un honor. No es una asignatura cualquiera, sino aquella en la que los estudiantes se preparan físicamente, y es muy rigurosa, comenta Miguel Ángel Borges Clavijo.

No se trata solamente de impartir la clase, sucede y debiera suceder en todas las enseñanzas, pero creo que particularmente en “Los Camilitos” se es más riguroso con el tratamiento de valores, la historia patria, la lengua materna, por eso este joven profesor de Preparación Física busca la manera de integrarlo a la rutina de una clase.

“Trabajamos específicamente en desarrollar la solidaridad, cuando los más aventajados ayudan a los que muestran dificultades en la defensa personal, por citar un ejemplo. La cortesía en medio de un combate cuerpo a cuerpo, así como las charlas que se propician durante la clase.

“Sí, creo que trabajaré mucho tiempo más aquí. Impartir clases de preparación física es lo que me gusta, para ello me formé; y esta escuela es un centro donde los estudiantes tienen mucha disciplina y deseos de tener un mañana, y eso me anima”, concluye Miguel Ángel.