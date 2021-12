Senador Leahy, un hombre justo

Caterva de personas dominadas por la corrupción, la insania, la malevolencia y la indignidad, presas ellas de los intereses de lobbys o holdings empresariales, el Congreso de los Estados Unidos, constituye el mayor epicentro de poder político del planeta Tierra.

De las decisiones adoptadas por sus miembros penden la salud económica y física de naciones. Aquí se aprueban o reciben el visto bueno los movimientos geoestratégicos del imperio, las guerras de conquista, las “intervenciones humanitarias”, los asesinatos con drones, la renuncia a la firma de protocolos ambientalistas, el fracking, los bloqueos, las sanciones. En otras palabras, varios de los principales males asoladores del universo.

Su tristemente célebre grupo de senadores “cubano-americanos” (quienes de cubanos solo guardan la ascendencia genética) destaca, a escala histórica mundial, como uno de los de más pequeños pero más poderosos y siniestros que haya operado en Congreso alguno del planeta. A ellos nuestro pueblo solo les debe sufrimiento, restricciones, ahogo, desazón, guerra económica y psicológica, terrorismo de estado, inclusión soez en listas insólitas.

Sin embargo, no todos son así en la instancia bicameral de la mayor potencia económica y militar de la humanidad. Hay, también, gente justa, seres humanos honestos, con ideales y principios. Introducen notas de esperanza representantes jóvenes de origen latino —como Alexandria Ocasio-Cortez— o árabe.

La estructura cuenta, también, con políticos dignos, quienes forman parte del caucus negro; e incluso también pueden contarse algunos dentro de la vieja guardia demócrata, con el senador Bernie Sanders a la cabeza (extraordinaria figura de la política, contendiente durante las pasadas presidenciales, pero para cuyo programa aún no está listo el electorado estadounidense, al margen de su notable impacto entre los jóvenes) y su homólogo Patrick Leahy.

A Leahy —el decano de los senadores del Congreso, con tanto tiempo allí como ninguno—, Cuba le agradece su inveterada postura en contra del bloqueo y su incidencia para intentar la normalización de las relaciones entre las dos naciones.

El más reciente alegato pro-Cuba del senador por Vermont lo efectuó la semana anterior en un discurso en la cámara alta, ocasión durante la cual criticó severamente la torpe proyección del presidente Biden hacia la Isla: “La política de esta administración ha sido dictada por un electorado pequeño y local en este país que siempre se ha opuesto al compromiso de los Estados Unidos con Cuba. Han hecho esto durante décadas, pero esa política, según ha demostrado la historia, está condenada al fracaso.

La Casa Blanca ha dicho repetidamente que los derechos humanos son el núcleo de su política hacia Cuba. Lo he preguntado, pero no tengo idea de cuáles son los objetivos prácticos de esta administración en Cuba, ni cómo se propone alcanzarlos. ¿Vamos a perder un año más y otro después de ese? Espero que no, pero eso es lo que sucederá si la Casa Blanca no cambia de rumbo y muestra el tipo de liderazgo reflexivo sobre Cuba que vimos durante la administración Obama, y que fue bien recibido por una gran mayoría del pueblo estadounidense”, agregó.