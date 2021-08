Segunda etapa del ensayo clínico Soberana Centro en Cruces y Palmira

Fidel Cabrera Rodríguez y Solanger Silverio Hernández, son dos crucenses integrantes del ensayo clínico Soberana Centro que, desde este 23 de agosto, concreta su segunda etapa, tal y como está previsto en la investigación liderada por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), que fuera aprobada en julio pasado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed).

A ambos los encontré en el círculo infantil “Florecitas del 2000”, de la circunscripción 14 del pueblo de los molinos, mientras esperaban el tiempo reglamentario luego de habérseles suministrado el inmunógeno, ciento por ciento cubano.

Fidel Cabrera Rodríguez: “Fuimos seleccionados por el consultorio del médico de la familia, fuente mediante la cual supimos del ensayo clínico. Nos hicieron un examen médico y acudimos en el mes de julio con la primera etapa. Todo resultó bien, nos vacunaron y aquí estamos nuevamente para la segunda. Me siento orgullosos de poder contribuir a esta investigación para reafirmar la eficacia de nuestras vacunas”.

Solanger Silverio Hernández: “Hasta ahora me he sentido bien, sin ningún síntoma y ha existido preocupación constante, incluso nos han llamado para saber cómo hemos evolucionado. Para mí ha sido muy buena esta posibilidad. Todos los cubanos deben tener fe en nuestras vacunas pues son nuestra esperanza”.

Un total de 1166 sujetos forman parte del estudio que se lleva a cabo en cuatro sitios clínicos, “dos en Palmira y Cruces respectivamente; territorios seleccionados para desarrollar el ensayo clínico que pretende evaluar la no inferioridad de Soberana 01 respecto a Soberana 02”, según explicó la Dra. C. Yanet Climent Ruiz, jefa del proyecto Soberana 01 y Soberana Plus del IFV.

La Dra. Liura Ponce Crespo, especialista en Medicina General Integral, ha estado presente en el ensayo clínico Soberana Centro desde su inicio el 26 de Julio pasado y reconoce el apoyo de los médicos de familia en el reclutamiento de los sujetos que integran la investigación, la cual parte del consentimiento de cada persona. “Le hacemos examen físico, le practicamos un test de antígeno para descartar el contagio con el SARS-Cov-2 y se le aplica la dosis correspondiente del inmunógeno. A las 24 horas se les hace una consulta para verificar no existan eventos adversos como dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos u otros, se les examina y da seguimiento de conjunto con los médicos de los consultorios. También se le hace una extracción sanguínea, a los 14 días, para evaluar cómo los anticuerpos de los sujetos están presentes respecto al virus; es decir evaluar la evolución clínica y de laboratorio de esos sujetos”.

No transitan solos en este empeño de dotar al país de vacunas eficientes y eficaces, por eso el acompañamiento de los factores de las comunidades es vital; así lo ratifica Yordany Sotolongo Martínez, delegado de la circunscripción 14 del consejo popular Las Nubes, en Cruces: “Garantizamos las condiciones de los locales para el desarrollo de la investigación, creando un buen clima para que las personas se sientan bien. De conjunto con los consultorios contribuimos a explicar en qué consiste el estudio y a quienes han presentado síntomas sugestivos de la covid-19 se les ha ofrecido una atención diferenciada”.

Sin perder ningún detalle, el Máster Pedro Pablo Guerra Chaviano, del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínico (Cencec), sigue el “Soberana Centro” pues “debe regirse por las buenas prácticas clínicas y todas las regulaciones nacionales e internacionales para velar por la calidad de la información que se recoge, la cual luego da lugar al procesamiento estadístico y el informe final del estudio y a verificar la eficacia de este estudio de no inferioridad.

“Previo al inicio del estudio el 26 de Julio, hicimos visitas a cada sitio clínico para valorar las condiciones; hemos tenido mucha colaboración de los factores de Cienfuegos: el Partido, el Gobierno, las autoridades de salud, la Universidad de Ciencias Médicas y hasta los vecinos, para que se cumplan las buenas prácticas clínicas y se garantice la seguridad de los sujetos que es lo más importante en los estudios”.